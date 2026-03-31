Економія до 60 грн на пачці чаю: що купити в "АТБ" з 1 квітня за приємними знижками

"Жовті" цінники діятимуть цілий тиждень

У мережі "АТБ" з 1 по 7 квітня діятиме акційна пропозиція на чай. Знижка становить 44% і поширюється на два види продукції в упаковках по 100 грамів.

Йдеться про зелений листовий чай "Англійський" та чорний крупнолистовий "Англійський Королівський" від бренду "Hyleys", як дізнався "Телеграф" з рекламної газети "АТБ", яку опублікували у "Тhreads". Обидва варіанти входять до популярної лінійки бренду і продаються у стандартному фасуванні.

Зелений чай "Англійський" під час акції коштуватиме 56,50 гривень замість 100,90 гривень. Таким чином покупці зможуть заощадити 44,40 гривень на одній упаковці.

Чорний чай "Англійський Королівський" пропонують за 73,50 гривень замість 131,90 гривень. У цьому випадку економія складе 58,40 гривень за пачку.

На який чай в "АТБ" діятиме знижка з 1 квітня. Фото: інфографіка Телеграфа

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі супермаркетів "АТБ" з 1 квітня в межах акційного тижня також продаватимуться зі зниженими цінами популярні молочні продукти. Зокрема, плавлені сирки та твердий сир можна буде придбати зі знижками до 43%.