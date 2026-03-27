Народився в Україні, але відмовився від громадянства: що говорить про війну Микита Джигурда і де він зараз

До 2022 року його політичні погляди були неоднозначними

Відомий актор Микита Джигурда, як і його брат Сергій, народилися та виросли в Україні, але кар’єру продовжили будувати у Російській Федерації. Після початку повномасштабної війни шоумен чітко заявив про свою позицію, підтримавши путінський режим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що говорить про війну Микита Джигурда. Сьогодні йому виповнилося 65 років.

Микита Джигурда — що про нього відомо

Микита Джигурда народився 27 березня 1961 року в Києві і заявляв, що походить із роду запорізьких козаків. У юності входив до збірної України з веслування на каное та став кандидатом у майстри спорту.

Після школи Джигурда навчався у Київському інституті фізичної культури, але після першого курсу різко змінив напрямок і вступив до Вищого театрального училища імені Щукіна. Надалі він будував кар’єру вже у Росії, де й здобув широку популярність.

Глядачам він запам’ятався за ролями у фільмах "Любити по-російськи, "Єрмак", "Молитва про гетьмана Мазепу", а також участю в популярних телепроєктах "Останній герой" та програмі "Хто тут зірка?".

Що Микита Джигурда говорить про війну в Україні

Політична позиція Микити Джигурди після початку російської агресії у 2014 році була суперечливою. Він висловлювався то на підтримку Майдану, то у бік сепаратистів так званих "ДНР" та "ЛНР". Після анексії Криму актор заявляв, що півострів де-юре залишається територією України.

У 2017 році Джигурда отримав "паспорт ДНР", проте за кілька днів документ анулювали, нібито пояснивши це помилкою. Сам актор стверджував, що втратив паспорт після запропонованої ідеї провести референдум про перейменування республіки в "Донецьку Народну Республіку України".

У тому ж році Джигурду внесли до бази "Миротворець" за звинуваченнями у зазіханні на суверенітет та територіальну цілісність України, а також у поширенні проросійської пропаганди.

Після початку повномасштабної війни актор остаточно визначився зі своєю позицією. Джигурда відкрито підтримав путінський режим та отримав громадянство Росії.

Краще "СВО", яку я підтримую всім серцем, ніж війна… Ішли б, зрозуміло, американці в Іраку, Афганістані – скрізь і спалювали все на своєму шляху, оскільки там наші співвітчизники, російські люди, залякані нациками Микита Джігурда

Він відвідував окуповані території, виступає перед російськими військовими та прямо фінансує війну. У 2024 році в пропагандистських джерелах з’являлися заяви про його намір брати участь у бойових діях на боці Росії, проте далі слів це не зайшло.

За свою антиукраїнську позицію артист зіштовхнувся із наслідками. Міністерство культури України у 2025 році внесло його до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

