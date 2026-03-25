Путініста Баскова жорстко підставили через донати на ЗСУ. Що він раніше говорив про війну

Відомий співак Микола Басков відкрито підтримав путінський режим, попри те, що має українське коріння. Артист підспівує кремлівській пропаганді, і у мережі вирішили його за це провчити.

Російський виконавець вирішив освоїти мережу Threads, де його "гаряче" зустріли користувачі. Путініст не залишився поза увагою Міністерства оборони України.

Артист вирішив поспілкуватися з користувачами в Threads, але не очікував, що українці почнуть йому "дякувати" за активну допомогу ЗСУ. Особливу увагу Баскову приділило міністерство оборони України, наголосивши, що на нього чекає нагорода за надання українським військовим координат важливих стратегічних об’єктів у Росії:

"Ніколай, від імені всього українського народу висловлюємо щиру вдячність за мільйонні донати на підтримку ЗСУ! Окрема подяка за надані координати особливо важливих для РФ військових стратегічних об’єктів. Хлопці відпрацювали вдало, а ваша нагорода чекає на вас в Україні. Не дарма вас колись визнали Народним артистом".

Коментар українського відомства викликав справжній ажіотаж, тож Басков поспішив його видалити, побоюючись проблем у Росії. Однак у мережі залишився скріншот.

Українці підхопили жарт і продовжили дякувати Миколі Баскову за допомогу нашій країні, за фінансування дронів, які вдало вражають нафтопереробні заводи:

"Колю, ви дуже багато допомагаєте Україні, дякую від душі, наші хлопці передають подяку!";

"Дякую, що підтримуєте Збройні сили України";

"Дякую за донати нашій справі. Ваші гроші пішли на користь";

"Микола, дякую тобі та Кароліні за донати на "русоріз" та коригування дронів на території Росії".

Що Микола Басков говорить про війну

Микола Басков народився в Москві в 1976 році, проте не раз говорив про своє українське коріння. Мати артиста родом із Сум, як і його дідусь. Протягом багатьох років співак був популярним не лише в Росії, а й в Україні. Басков часто приїжджав до нас із концертами, брав участь у різних телепроєктах і навіть виходив на сцену разом із Володимиром Зеленським.

Микола Басков та Володимир Зеленський

До початку російської агресії Басков неодноразово говорив про любов до України. У його репертуарі навіть була пісня "Ти моя Україна", з якою він виступав перед нашою публікою, оспівуючи "солов’їну мову".

Проте вже з 2014 року, після окупації Криму Росією, артист зайняв протилежну позицію та відкрито підтримав дії Кремля. За це співак опинився у базі "Миротворець".

У 2019 році після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах Басков навіть привітав його в Instagram і висловив сподівання, що зможе знову виступати в Україні після 5-річної заборони.

Однак після початку повномасштабної війни 2022 року риторика артиста різко змінилася. Він почав активно транслювати кремлівські наративи, зокрема поширював пропагандистські заяви про "українських нацистів", повторював фейки про "біолабораторії" та інші неправдоподібні факти.

У жовтні 2022 року Баскова позбавили звання Народного артиста України та СБУ оголосила його у розшук. За підтримку війни співак потрапив до "чорного списку" Латвії і опинився під санкціями Канади.

У 2025 році він заявив, що був одним із перших артистів, які підтримали війну, але нібито зіткнувся з великою кількістю погроз та звинуватив у всьому своїх українських колег.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну комік Юхим Шифрін. Його зараз не впізнати через пластику.