Перевел свои главные хиты на украинский. Где сейчас шансонье Гарик Кричевский и как изменился (фото)

Кричевский продолжает работать над украинской программой

Известному исполнителю Гарику Кричевскому, которого еще называют "королем украинского шансона", сегодня исполнилось 63 года. На его хитах "Киевляночка" и "Привокзальная" выросло не одно поколение.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас шансонье Гарик Кричевский и как он изменился. Мы узнали о нем некоторые факты.

Гарик Кричевский — где сейчас и что о нем известно

Гарик Кричевский родился 31 марта 1963 года во Львове. С детства он увлекался музыкой, однако после школы поступил во Львовский государственный медицинский институт. Получив образование, работал врачом-реаниматологом. Тем не менее, с медициной свою судьбу он связывать не стал и вернулся к творчеству.

В 1991 году артист переехал в Германию. Уже в 1992–1994 годах он записал альбомы "Киевлянка" и "Привокзальная", которые принесли ему широкую популярность. После этого началась активная гастрольная деятельность — не только в Украине, но и в Европе и США.

В период с 1995 по 2013 год Кричевский выпустил ряд альбомов, среди которых "Выходной", "Улицы нашего города", "Пальчики", "Свобода", "Родная", "Календарная осень" и другие. Его называют "королем украинского шансона".

Артист живет и развивает свое творчество в Украины. В Киевской области у него есть дом, который в начале полномасштабной войны оказался в оккупации, и в нем жили российские захватчики.

В одном из интервью Гарик рассказал, что у него украли всю технику. После деоккупации артист долгое время не решался навещать свое жилище, но вскоре начал восстановительные работы и там почти все готово для жизни, но по состоянию на 2025 год семья не планировала пока туда возвращаться;

Знаете, я ничего не планирую до конца войны вообще. Поэтому, когда закончится война, будем решать, как это будет. Это сложно Гарик Кричевский

Гарик с начала полномасштабной войны поддерживает ВСУ и проводил благотворительные концерты. В 2023 году шансонье перевел свой главный хит "Киевляночка" на украинский язык, а впоследствии украинизировал песню "Верные друзья", которую поет в дуэте с Павлом Зибровым. По-новому также зазвучала и песня "Мой номер 245".

В 2025 году Кричевский выпустил композицию "Самолет на Киев подождет…" и многие украинцы раскритиковали его, что песня на русском. Сам артист отметил, что написал ее год назад и она "точно отражает его настроение".

Как сейчас выглядит Гарик Кричевский

В интервью "Главреду" в прошлом году шансонье рассказал, что остается в Украине и работает над новой украинской программой, чтобы поддержать наш народ. На публике он появляется не часто. На странице в Instagram Кричевский делится своим творчеством, часто выступает вместе с дочерью Викторией. Также артист показывает последствия российских обстрелов.

Судя по геолокации в Instagram Кричевский сейчас находится в Германии. Последняя его публикация датирована 29 марта. Он показал видео, где поет на одной сцене с дочерью.

