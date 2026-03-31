Імпульсивний і швидко змінює думку: хто Трамп за знаком Зодіаку і що це говорить про його характер

Для цього знака Зодіаку важливо перебувати у центрі уваги

Президент США Дональд Трамп, політика якого викликала масштабні протести по всій країні, відрізняється своєю імпульсивністю та двоїстістю. Втім, це не дивно, адже його знак Зодіаку — Близнюки.

"Телеграф" вирішив дізнатися, які основні риси притаманні Близнюкам і чи проявляються вони в характері Дональда Трампа. Цей знак часто схильний змінювати свій настрій.

Хто Дональд Трамп за знаком Зодіаку?

Лідер США Дональд Трамп народився 14 червня 1946 року під знаком Близнюків. Цей знак відноситься до повітряної стихії і його часто пов’язують із образом двоїстої фігури.

Близнюки відрізняються багатогранністю та високим інтелектуальним потенціалом, що дозволяє їм адаптуватися до різних ситуацій. Але люди, народжені під цим знаком, часто поєднують у собі протилежні якості та легко перемикаються між ролями.

Якщо розглядати характер Трампа через призму цього знака, можна виділити низку рис, які справді перегукуються з класичним описом Близнюків. Насамперед, головним інструментом впливу цього знака є комунікація. Близнюки часто висловлюють себе через слова, люблять утримувати увагу і у випадку Трампа це легко читається через його публічну активність, прагнення бути почутим і часто через ексцентричні вчинки.

Крім того, Близнюки відрізняються своєю двоїстістю: вони схильні часто змінювати настрій, думку та погляд на певну ситуацію, переключаючись з однієї позиції на іншу. Трамп це виявляється особливо явно, оскільки його риторика неодноразово змінювалася залежно від обставин.

Однією з ключових рис Близнюків є імпульсивність. Це проявляється як у манері спілкування, так і у прийнятті рішень. Деколи цей знак діє швидко, не продумуючи наслідків.

У Дональда Трампа ці якості також помітні, адже його різкі висловлювання, несподівані та часом суперечливі вчинки демонструють типову для Близнюків динамічність.

