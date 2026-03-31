Зеленський сказав, коли США можуть відновити тиск на Україну. Основні заяви з нового інтерв'ю

Український лідер торкнувся найважливіших питань

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривала війна в Ірані дуже вигідна для Росії. Він також назвав умови, за яких Вашингтон відновить тиск на Київ.

Про це Зеленський сказав у новому інтерв'ю Axios. "Телеграф" зібрав основні заяви президента.

Про користь війни в Ірані для РФ

За словами Зеленського, залежна від нафти економіка Росії отримує значний поштовх від зростання цін на нафту та послаблення санкцій США. З іншого боку конфлікт може призвести до дефіциту ракет-перехоплювачів ППО та іншої зброї, яка відчайдушно потрібна Україні.

Я впевнений, що Росія хоче тривалої війни. У них є переваги: ​​США зосереджуються на Близькому Сході та можуть зменшити військову допомогу Україні. Санкції частково знято. Я бачу лише переваги для Росії від продовження війни з Іраном, Володимир Зеленський

Президент додав, що впевнений, що тривала війна в Ірані перешкоджатиме постачанню зброї Україні. Також він стурбований рішенням США про скасування санкцій, пов'язаних з продажем російської нафти.

Про допомогу Росії Ірану

Україна поділилася розвідувальними даними з лідерами Близького Сходу щодо допомоги Росії Ірану, зазначив Зеленський. Зокрема може йтися й про потенційну допомогу в цілеспрямованих атаках на військові бази США та їхніх союзників у регіоні.

За словами Зеленського, РФ надала іранцям супутникові знімки військових баз США, Європи та іншої критичної інфраструктури в таких країнах, як Саудівська Аравія, Катар, Йорданія та ОАЕ. Подібні знімки Росія робить перед тим, як атакувати Україну. Тому, ймовірно, Москва допомагає Ірану з націлюванням.

Про стосунки з Ізраїлем

Під час поїздки на Близький Схід глава України не відвідав Ізраїль. Він заявив, що інші країни зверталися до України за допомогою після початку війни в Ірані, але Ізраїль цього не зробив.

За словами Зеленського, він не розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу два роки. "Ізраїль має вирішити", чи хоче він співпрацювати з Україною, додав президент. На запитання, чи підтримує Нетаньягу главу Росії Володимира Путіна, Зеленський відповів, що не знає.

У мене таке відчуття, що Нетаньягу завжди хоче балансувати між Росією та Україною, навіть коли Росія допомагає Ірану. Він прем'єр-міністр своєї країни, і він має вирішувати, що робити … У нас є те, що йому потрібно, і в нього є те, що нам потрібно… у нас великий дефіцит у сфері протиповітряної оборони. Але в нас є те, чого немає в Ізраїлю, і ми готові до цього діалогу, Володимир Зеленський

Про побоювання, що США відновлять тиск на Україну

Зеленський стурбований тим, що після завершення війни з Іраном адміністрація Трампа відновить тиск на Київ, щоб той погодився на територіальні поступки для припинення війни. Президента непокоїть, що Вашингтон бачить лише один шлях припинити війну Росії проти України.

Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Мене турбує те, що ніхто насправді не бачить небезпеку такого рішення для нашої безпеки, — сказав Зеленський

