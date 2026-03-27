Із 1 квітня в Україні — нові виплати та обмеження: що потрібно знати

Квітень принесе нові виплати, акцизи та перевірки. На кого це вплине і що потрібно знати

З 1 квітня в Україні запускають одразу кілька важливих змін. Частині пенсіонерів перерахують виплати, мільйони українців отримають додаткові 1500 грн, а для інших — навпаки з’являються ризики втратити пенсію. Паралельно змінюються правила лікарняних, зростають акцизи на цигарки та розширюються цифрові інструменти мобілізації.

Пенсіонерам — перерахунок та втрата пенсії

Якщо пенсіонер продовжив працювати після призначення пенсії або попереднього перерахунку і минуло 2 роки або на 1 березня мав 24 місяці нового страхового стажу, матимуть з 1 квітня перерахунок виплати. Це відбудеться автоматично. Новий заробіток може бути врахований, тільки якщо це доцільно.

Якщо пенсіонер раніше проживав на окупованій території, виїхав за кордон або досі не підтвердив в ПФУ, що не отримує пенсію від РФ, до 1 квітня потрібно подати дані про неотримання виплат від Росії до Пенсійного фонду. Інакше — можна втратити пенсію в Україні.

1500 грн доплати для пенсіонерів і не тільки

У квітні щонайменше 13 мільйонів українців отримають автоматично призначену виплату у розмірі 1500 грн. Серед отримувачів пенсіонери, виплата яких менше максимальної (25 595 грн), окрім ветеранів війни та ліквідаторів аварії на ЧАЕС, для них обмежень немає. Також право мають одержувачі державної допомоги чи компенсацій.

Кому має надійти виплата:

пенсіонери за віком,

пенсіонери по інвалідності,

одержувачі пенсії у зв'язку із втратою годувальника,

пенсіонери за вислугу років, які мають право на пенсію за віком,

отримувачі допомоги на проживання з числа ВПО,

отримувачі допомоги як малозабезпечена родина,

отримувачі допомоги базової соціальної допомоги,

отримувачі допомоги як особи, які не мають права на пенсію та отримали право на допомогу після 65 років,

отримувачі допомоги як особи, які не мають права на пенсію з числа осіб з інвалідністю, та утриманці померлого годувальника, який не отримав права на пенсію,

отримувачі допомоги які проживають разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розлад,

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю,

отримувачі допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях,

Одинокі матері,

Діти, над якими встановлено опіку чи піклування,

Діти, хворі на важкі перинатальні ураження нервової системи,

Діти, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Кешбек на пальне до 1 травня

Протягом квітня працюватиме програма підтримки водіїв — до категорій товарів, з яких можна отримати "Національний кешбек" включили пальне. Програма вже працює. "Телеграф" порахував, яку суму можна отримати за різні види пального. Наголосимо — максимальна сума за квітень кешбеку на пальному — 1000 грн.

Допомога на проживання для ВПО

Діти ВПО можуть отримати допомогу на проживання незалежно від доходу родини. Якщо подати заяву протягом квітня (до 1 травня), нарахування відбудеться за період з 1 лютого. Також на відновлення допомоги можуть подати документи непрацездатні з числа ВПО, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. Зауважимо, при подачі документів протягом квітня, непрацездатним виплати нарахують з 1 січня.

Якщо документи для перерахунку подати пізніше, тоді виплати будуть нараховуватись з місяця подачі заяви про допомогу.

Мобілізація в квітні

Процес мобілізації цифровізується. Саме з квітня мають повністю розгорнути процеси, які почалися раніше. Зокрема, можуть посилити контроль за причинами бронювання та відстрочки, а також розширити перелік можливостей для автоматичного продовження відстрочок через "Резерв+". Проте, попри попередні заяви, повісток у "Дії" не буде. Команда Мінцифри наголосила — над подібним функціоналом не працюють і подібного в майбутньому не планують.

Українську культуру просуватимуть за конкурсом

З 3 квітня по червень можна буде подати заяву на підтримку від Мінкульту для створення культурного продукту. Будуть проводити відкритий конкурс, відбір та експертну оцінку заявок за такими напрямками:

ігрові фільми та серіали,

неігрові документальні фільми та серіали,

анімаційні фільми та серіали,

фільми для дитячої аудиторії,

сучасна музика,

перформативне мистецтво,

візуальне мистецтво,

аудіовізуальні шоу,

відеоролики для соціальних мереж.

Ягідники та овочівники можуть отримати до $150 тис

До 17 квітня триває прийом заявок на грантову програму до $150 тис. для розвитку агрегаційних моделей у ягідництві та овочівництві. Ці гроші можна спрямувати на розвиток інфраструктури, переробку продукції та розширення співпраці з малими фермерами. Власний внесок заявника має бути від 30 до 60% вартості проєкту.

Реалізують програму серед агровиробників:

Волинської області,

Закарпатської області,

Івано-Франківської області,

Львівської області,

Тернопільської області,

Хмельницької області,

Чернівецької області.

Акциз на цигарки зростає

Для цигарок з 1 квітня збільшується мінімальний рівень акцизного податку — застосовується коефіцієнт 1,1. Через це може зрости вартість такого виду товарів. Діятиме правило до 31 грудня.

Лікарняні в електронній системі — набуває чинності закон

Держава посилює контроль над лікарняними. Закон №4683-IX набере чинності саме з 1 квітня. За ним лікарняні видають тільки на підставі медичного висновку. Його можуть перевірити у ПФУ та навіть залучити незалежних лікарів. Якщо лікарняний необґрунтований — гроші за нього можуть стягнути з медзакладу, або навіть лікаря. ПФУ своєю чергою може зупинити виплати.

Документи мають бути електронні. Паперові лікарняні можна використовувати тільки якщо неможливо оформити електронний. Норма діятиме до завершення воєнного стану та ще 3 місяці.