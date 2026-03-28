Була шатенкою і жила за копійки: Леді Гагу неможливо впізнати на фото із молодості
Леді Гага в юності не вирізнялася екстравагантністю
Американська співачка Леді Гага сьогодні святкує 40-річний ювілей. Її шлях до світової слави виявився дуже тернистим. Мало хто знає, яка улюблениця публіки була до популярності і чим заробляла собі на життя.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, якою Леді Гага була в молодості та ким працювала. Ми дізналися деякі факти із життя співачки.
Яка Леді Гага виглядала в молодості
Леді Гага (справжнє ім’я — Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) сьогодні вважається однією з найяскравіших та найепатажніших зірок світового масштабу. У свої 40 років вона продовжує вражати публіку стилем, музикою та неймовірним талантом. Однак шлях до слави для Гаги був складним.
Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку та з дитинства захоплювалася музикою. Вже у 13 років вона написала свою першу пісню. Але ще у шкільні роки Стефані зіткнулася з булінгом. Однолітки не раз насміхалися над її зовнішністю і мрією одного разу вийти на велику сцену. Проте саме це "цькування" допомогло їй набути силу характеру і впевненості в собі.
Перш ніж стати знаменитою, Гага працювала офіціанткою, танцівницею і співала з колективами в нічних клубах Нью-Йорка, отримуючи за це копійки. Вона жила у скромній квартирі, оренду якої допомагав оплачувати батько. Але саме в цьому житлі було написано багато пісень для її дебютного альбому.
У молодості Леді Гага була зовсім іншою: вона не відзначалася екстравагантністю, тому що віддавала перевагу природності, і на архівних фотографіях її складно впізнати.
У неї було каштанове довге волосся і більш натуральні риси обличчя. Майбутня зірка скромно одягалася та практично не користувалася косметикою.
Щоб заявити про себе та стати світовою зіркою, Газі довелося писати пісні для інших виконавців та отримувати десятки відмов, перш ніж її талант гідно оцінили. Сьогодні вона — голос мільйонів і один із найвідоміших артистів світової сцени.
