Була шатенкою і жила за копійки: Леді Гагу неможливо впізнати на фото із молодості

Леді Гага в юності не вирізнялася екстравагантністю

Американська співачка Леді Гага сьогодні святкує 40-річний ювілей. Її шлях до світової слави виявився дуже тернистим. Мало хто знає, яка улюблениця публіки була до популярності і чим заробляла собі на життя.

Леді Гага (справжнє ім’я — Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта) сьогодні вважається однією з найяскравіших та найепатажніших зірок світового масштабу. У свої 40 років вона продовжує вражати публіку стилем, музикою та неймовірним талантом. Однак шлях до слави для Гаги був складним.

Леді Гага стала світовою зіркою, Фото: Getty Images

Леді Гага народилася 28 березня 1986 року в Нью-Йорку та з дитинства захоплювалася музикою. Вже у 13 років вона написала свою першу пісню. Але ще у шкільні роки Стефані зіткнулася з булінгом. Однолітки не раз насміхалися над її зовнішністю і мрією одного разу вийти на велику сцену. Проте саме це "цькування" допомогло їй набути силу характеру і впевненості в собі.

Перш ніж стати знаменитою, Гага працювала офіціанткою, танцівницею і співала з колективами в нічних клубах Нью-Йорка, отримуючи за це копійки. Вона жила у скромній квартирі, оренду якої допомагав оплачувати батько. Але саме в цьому житлі було написано багато пісень для її дебютного альбому.

Леді Гага до популярності була офіціанткою та співала у клубах

У молодості Леді Гага була зовсім іншою: вона не відзначалася екстравагантністю, тому що віддавала перевагу природності, і на архівних фотографіях її складно впізнати.

Леді Гага була шатенкою в юності

У неї було каштанове довге волосся і більш натуральні риси обличчя. Майбутня зірка скромно одягалася та практично не користувалася косметикою.

Леді Гага в молодості

Щоб заявити про себе та стати світовою зіркою, Газі довелося писати пісні для інших виконавців та отримувати десятки відмов, перш ніж її талант гідно оцінили. Сьогодні вона — голос мільйонів і один із найвідоміших артистів світової сцени.

