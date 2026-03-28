Была шатенкой и жила за копейки: Леди Гагу невозможно узнать на фото из молодости

Леди Гага в юности не выделялась экстравагантностью

Американская певица Леди Гага сегодня празднует 40-летний юбилей. Ее путь к мировой славе оказался весьма тернистый. Мало кто знает, какой любимица публики была до популярности и чем зарабатывала себе на жизнь.

"Телеграф" решил выяснить, какой Леди Гага была в молодости и кем работала. Мы узнали некоторые факты из жизни певицы.

Как Леди Гага выглядела в молодости

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоан Анджелина Джерманотта) сегодня считается одной из самых ярких и эпатажных звезд мирового масштаба. В свои 40 лет она продолжает поражать публику стилем, музыкой и невероятным талантом. Однако путь к славе для Гаги был сложным.

Леди Гага стала мировой звездой

Леди Гага родилась 28 марта 1986 года в Нью-Йорке и с детства увлекалась музыкой. Уже в 13 лет она написала свою первую песню. Но еще в школьные годы Стефани столкнулась с буллингом. Сверстники не раз насмехались над ее внешностью и мечтой однажды выйти на большую сцену. Тем не менее именно эта "травля" помогли ей обрести силу характера и уверенность в себе.

До того как стать знаменитой, Гага работала официанткой, танцовщицей и пела с коллективами в ночных клубах Нью-Йорка, получая за это копейки. Она жила в скромной квартире, аренду которой помогал оплачивать отец. Но именно в этом скромном жилище были написаны многие песни для ее дебютного альбома.

Леди Гага до популярности была официанткой и пела в клубах

В молодости Леди Гага была совсем другой: она не отличалась экстравагантностью, потому что предпочитала естественность, и на архивных фотографиях ее сложно узнать.

Леди Гага была шатенкой в юности

У нее были каштановые длинные волосы и более натуральные черты лица. Будущая звезда скромно одевалась и практически не пользовалась косметикой.

Леди Гага в молодости

Чтобы заявить о себе и стать мировой звездой, Гаге пришлось писать песни для других исполнителей и получать десятки отказов, прежде чем ее талант оценили по достоинству. Сегодня она — голос миллионов и одна из самых узнаваемых артистов мировой сцены.

