Віктор Павлік довів Зіброва до сліз, а його дружину - організатори: ювілейний концерт артиста у Києві пройшов зі скандалом (фото і відео)

Катерина Павлік має намір звертатися до суду

У суботу у київському Палаці "Україна" відбувся великий ювілейний концерт Віктора Павліка, який за день до події опинився у лікаря. Одним із найемоційніших моментів вечора стала реакція Павла Зіброва, який не стримав сліз під час виступу колеги.

"Телеграф" повідомляє, що 21 березня Павлік відсвяткував свій великий ювілей грандіозним концертом, який зібрав повний зал прихильників та зіркових друзів. Однак справжньою несподіванкою вечора стала реакція легендарного Зіброва: співак настільки розчулився під час виконання одного з хітів, що розплакався просто у залі.

Народний артист завітав на концерт разом із дружиною Мариною. Мережу облетіло відео, де Зібров, слухаючи проникливе виконання Павліка, витирає сльози — настільки сильно його зачепили знайомі мелодії та душевне виконання.

Разом із ювіляром на сцену вийшли відомі українські артистки, серед яких Оксана Білозір, Катерина Бужинська, Ольга Цибульська та Alyona Alyona. Особливої величі вечора додав Національний президентський оркестр, під акомпанемент якого пролунали знакові хіти: "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ще 5 хвилин" та "Білі черемхи" у нових аранжуваннях. Подія супроводжувалася телезйомкою, тож згодом шанувальники зможуть побачити шоу в ефірі українських телеканалів.

Дружина Павліка поскаржилася на організаторів

Концертний директор і блогерка Катерина Павлік поскаржилася у сторіз Інстаграму, що під час концерту стикнулася з психологічним тиском і приниженням від організаторів.

Вчора відбувся концерт. Бачу ваші відмітки, повідомлення, відео із залу — вам було добре, вам сподобалось. І це велике щастя. Але є інша сторона, яку ви не бачили. Те, що відбувалося за кулісами, складно навіть описати словами. Це був повний абсурд, напруження і речі, які не повинні відбуватися в принципі. Я зіткнулася з психологічним тиском і приниженням, абсолютно незаслуженою агресією в свою сторону зі сторони організаторів концерту Катерина Павлік

Катерина зізнається, що для неї цього концерту практично не існує. Вона перебуває в глибокому шоковому стані та потребує часу, щоб прийти до тями і оговтатися.

Павлік додала, що охорона забороняла людям дарувати квіти та танцювати, а сама Катерина не могла вплинути на ці правила. Блогерка опублікувала відео, де шанувальниця виконавця підбігає до сцени з букетом, проте її намагається зупинити чоловік у костюмі.

Дружина Павліка тепер вимагає від організаторів концерту в Палаці "Україна" публічних вибачень, а якщо їх не буде, вона планує вирішувати конфлікт у правовому полі, стверджуючи, що під час комунікації були порушені законні норми.

