Тиснули руки і обіймалися. Поплавський після обшуків показався з Ющенком (відео)

Тетяна Кармазіна
Михайло Поплавський зустрівся з Віктором Ющенком Новина оновлена 28 березня 2026, 11:05
Михайло Поплавський зустрівся з Віктором Ющенком. Фото Колаж "Телеграфу"

Сам "співочий ректор" не коментує слідчі дії

Поки триває розслідування щодо розтрати бюджетних коштів у КНУКіМ, колишній ректор київського університету Михайло Поплавський показав відео зустрічі з третім президентом України Віктором Ющенком.

У своєму блозі Instagram "співочий ректор" опублікував відео, на якому зафіксована тепла зустріч його і 72-річного політика. На кадрах видно, як чоловіки щиро обіймаються та тиснуть один одному руки, демонструючи дружні стосунки, попри нещодавні візити правоохоронців до навчального закладу та самого Поплавського, згідно з інформацією видання РБК.

Втім, варто зазначити, що зустріч "юного орла" та Ющенка могла відбутися раніше слідчих дій правоохоронців у п'ятницю, 27 березня.

Зустріч з Віктором Ющенком в Університеті культури! Зустрілися зі студентами та викладачами Університету культури, окреслили подальший розвиток формування лідерів української культурної еліти. Готуємось прийняти американських і британських інвесторів

Михайло Поплавський

За словами Поплавського, наразі триває підготовка до Національної музичної премії "Українська пісня року: Пісні обпалені війною" та ювілейного концерту артиста "GRAND SHOW Михайла Поплавського: 77 — енергія життя". Сам чоловік поки не коментує деталі обшуків, фокусуючи увагу підписників на творчих планах та зустрічах із почесними гостями.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Нагадаємо, що 27 березня 2026 року до Поплавського навідалися співробітники СБУ. Колишній ректор Київського університету культури і мистецтв може фігурувати у справі щодо розтрати державних коштів навчального закладу. Проте не менше уваги привернув його домашній вигляд: перед правоохоронцями той з’явився у дорогих капцях від американського бренду Tommy Hilfiger.

#СБУ #Віктор Ющенко #Михайло Поплавський #Обшуки