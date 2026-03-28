Тиснули руки і обіймалися. Поплавський після обшуків показався з Ющенком (відео)

Сам "співочий ректор" не коментує слідчі дії

Поки триває розслідування щодо розтрати бюджетних коштів у КНУКіМ, колишній ректор київського університету Михайло Поплавський показав відео зустрічі з третім президентом України Віктором Ющенком.

У своєму блозі Instagram "співочий ректор" опублікував відео, на якому зафіксована тепла зустріч його і 72-річного політика. На кадрах видно, як чоловіки щиро обіймаються та тиснуть один одному руки, демонструючи дружні стосунки, попри нещодавні візити правоохоронців до навчального закладу та самого Поплавського, згідно з інформацією видання РБК.

Втім, варто зазначити, що зустріч "юного орла" та Ющенка могла відбутися раніше слідчих дій правоохоронців у п'ятницю, 27 березня.

Зустріч з Віктором Ющенком в Університеті культури! Зустрілися зі студентами та викладачами Університету культури, окреслили подальший розвиток формування лідерів української культурної еліти. Готуємось прийняти американських і британських інвесторів Михайло Поплавський

За словами Поплавського, наразі триває підготовка до Національної музичної премії "Українська пісня року: Пісні обпалені війною" та ювілейного концерту артиста "GRAND SHOW Михайла Поплавського: 77 — енергія життя". Сам чоловік поки не коментує деталі обшуків, фокусуючи увагу підписників на творчих планах та зустрічах із почесними гостями.

Нагадаємо, що 27 березня 2026 року до Поплавського навідалися співробітники СБУ. Колишній ректор Київського університету культури і мистецтв може фігурувати у справі щодо розтрати державних коштів навчального закладу. Проте не менше уваги привернув його домашній вигляд: перед правоохоронцями той з’явився у дорогих капцях від американського бренду Tommy Hilfiger.