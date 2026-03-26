Дружба з Кіркоровим, скандал із Лорак, а тепер конфлікт із Павліком. Чим відомий продюсер Сергій Перман

"Сірий кардинал" української естради організовував гастролі зірок із РФ

Навколо Палацу "Україна" спалахнув гучний скандал, у центрі якого опинився його художній керівник та відомий продюсер Сергій Перман. Приводом став ювілейний концерт Віктора Павліка, який, за словами дружини артиста Катерини Репяхової, був зіпсований організаторами.

"Телеграф" розповідає, хто такий Сергій Перман, з ким з артистів він працював і які скандали супроводжували його кар’єру.

Сергій Перман вважається однією з найвпливовіших постатей в українському шоубізнесі, неодноразово входячи до списків Forbes як найвпливовіший продюсер. Він народився 22 серпня 1975 року в Донецьку, виріс у простій родині.

Перман у молодості у Вєркою Сердючкою та Іриною Білик. Фото: instagram.com/sergiiperman

Головний імпортер російських зірок

Його шлях у шоубізнесі розпочався ще наприкінці перебудови. Наприкінці 80-х Сергій, бувши зовсім молодим, проявив неабияку підприємницьку жилку. У той час як вся країна божеволіла від Юрія Шатунова, Перман займався організацією гастролей та продажем квитків на концерти "Ласкового мая". Про це він розповідав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Мої перші самостійні роботи адміністратором – курс Луганською областю: Сєвєродонецьк, Луганськ. Іноді – Комунарськ, Алчевськ. І я всю роботу як представник компанії організовував, і в мене були саме Алан Чумак, "Ласковий май"... Сергій Перман

Перман вважався ключовою ланкою в організації гастролей російських топових артистів в Україні. Саме він стояв за приїздами "важкоатлетів" естради, багато з яких зараз підтримують війну проти українців: він довгі роки був близьким другом Філіпа Кіркорова та його довіреною особою у Києві.

Кіркоров, Ані Лорак та Сергій Перман

Також його агентство займалося логістикою, побутовими райдерами та "забиванням" найкращих дат у палаці "Україна" для гастролерів із РФ. Перман не приховував, що його пов’язують десятиліття дружби з Аллою Пугачовою, Максимом Галкіним, Миколою Басковим, Лаймою Вайкуле, Валерієм Леонтьєвим та іншими.

Перман з Басковим та Христиною Орбакайте

Конфлікт із Лорак

Широкій публіці Перман став відомим як багаторічний продюсер Ані Лорак. Він вів її кар’єру в найуспішніший період — від "Євробачення 2008" до закріплення статусу "діви". Однак у 2013 році їхній тандем розпався. Пізніше Перман зізнавався, що причиною став конфлікт із тодішнім чоловіком співачки Муратом Налчаджіоглу, який "зруйнував усе, що будувалося роками".

І попри те, що ми з Кароліною вже йшли, готувалися до нашого розставання, настав час розлучатися. Але на той момент цим каталізатором мого відходу від неї, у 2013 році, був випад її турецького чоловіка у мій бік Сергій Перман

Сергій з Ані Лорак та Муратом Налчаджіоглу

З шоубізнесу до "політичних залаштунків"

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах у 2019 році вплив Пермана лише зріс. У березні 2020 року стало відомо, що Перман став одним із помічників керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Ми, звичайно, перетиналися. Ми, звичайно ж, працювали, ми, звичайно, багато спілкувалися, ми, звичайно ж, підтримували завжди прекрасні стосунки. Тільки треба розуміти одну важливу деталь: Володимир Олександрович до 19-го року та Володимир Олександрович після 19-го року – таки це різні люди. Це та сама людина, це той самий Володя Зеленський – так, але це різні люди. І президент Зеленський, і артист Зеленський – це до, після, зараз. А тим більше за тих обставин, у яких Володимир Олександрович перебуває президентом країни. Це зовсім інша людина Сергій Перман про Зеленського

Нині Перман є радником генерального директора Палацу "Україна". Нагадаємо, що у березні 2026 року він опинився у центрі публічного конфлікту з Віктором Павліком та його дружиною Катериною Репяховою через умови проведення ювілейного концерту артиста. Перман назвав пару "страшною сім'єю" та "професійними провокаторами".

Сергій Перман про родину Віктора Павліка

