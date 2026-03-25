Концерт Козловського у день жалоби у Полтаві викликав гучний скандал

Український співак Віталій Козловський провів у Полтаві концерт та нарвався на критику. Захід відбувся попри оголошену жалобу у пам'ять про жертв російської атаки в ніч проти 24 березня.

На сторінці в Instagram артиста з’явилися Stories з концерту. Але це викликало хвилю обурення в Threads, багато українців вважають, що танці та пісні в жалобні дні є недоречними.

Козловський нарвався на критику через концерт у Полтаві

У ніч проти 24 березня російська армія атакувала ракетами та дронами багато міст України, у тому числі й Полтаву. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей і 12 людей отримали травми. У пам'ять про жертв у Полтавській громаді днями жалоби було оголошено 24 та 25 березня.

Але концерт Віталій Козловського все ж таки відбувся, попри трагічні наслідки масштабної атаки. І думки щодо доречності такого заходу у людей розділилися.

Багато хто підтримав автора публікації, зазначивши, що це було зневажливо з боку самого Віталія Козловського та людей, які все ж таки прийшли на цей концерт:

"Ніхто не знав, що так станеться, але ми всі люди, адекватні з якимись принципами, совістю та мораллю! Але ні, концерт був, бо ж "зірка" приїхала";

"Щиро з вами погоджуюсь, танці та співи на кістках неприпустимі";

"Після того, як він гарно піарнувся на ЗСУ, а потім гарно спетляв, взагалі гидко його слухати".

Але в коментарях знайшлися і ті, хто заступився за Козловського, оскільки рішення про відміну концерту мала прийняти місцева влада:

"Якщо у полтавців був день жалоби, чому вони пішли на концерт? Упевнена, що з цього концерту частину грошей буде витрачено на потреби військових";

"Ну а як день жалоби вплине, і скасування концерту вплине на цю ситуацію в цілому? У чому зв’язок? Він що поверне житло? Воскресить людей?";

"Рішення про перенесення концерту приймається не артистом одноосібно і концерт відбувся у палаці "Листопад", що є комунальною власністю. Артист не міг вийти на сцену без погодження з керівником палацу, а ті підпорядковані керівництву міста".

Зазначимо, що сам Віталій Козловський поки що ніяк не відреагував на хвилю хейту.

