Концерт Козловского в день траура в Полтаве вызвал громкий скандал

Украинский певец Виталий Козловский провел в Полтаве концерт и нарвался на критику. Мероприятие состоялось несмотря на объявленный траур в память о жертвах российской атаки в ночь на 24 марта.

На странице в Instagram артиста появились Stories c концерта. Но это вызвало волну возмущения в Threads, многие украинцы посчитали, что танцы и песни в траурные дни являются неуместными.

Козловский нарвался на критику из-за концерта в Полтаве

В ночь на 24 марта российская армия атаковала ракетами и дронами многие города Украины, в том числе и Полтаву. В результате обстрелов погибли два человека и 12 людей получили травмы. В память о жертвах в Полтавской общине днями траура были объявлены 24 и 25 марта.

Но концерт Виталий Козловского все же состоялся, несмотря на трагические последствия масштабной атаки. И мнение касательно уместности такого мероприятия у людей разделились.

Многие поддержали автора публикации, отметив, что это было пренебрежительно со стороны самого Виталия Козловского и людей, которые все же пришли на этот концерт:

"Никто не знал, что так случится, но мы все люди, адекватные с какими-то принципами, совестью и моралью! Но нет, концерт был, потому что "звезда" же приехала";

"Искренне с вами соглашаюсь, танцы и пения на костях недопустимы";

"После того, как он красиво пиарнулся в ВСУ, а потом красиво спетлял, вообще противно его слушать".

Но в комментариях нашлись и те, кто заступился за Козловского, поскольку решение про отмену концерта должна была принять местная власть:

"Если у полтавчан был день траура, почему они пошли на концерт? Уверена, что с этого концерта часть денег будет потрачена на нужды военных";

"Ну а как день траура повлияет, и отмена концерта повлияет на эту ситуацию в целом? В чем связь? Он что вернет жилье? Воскресит людей?";

"Решение о переносе концерта принимается не артистом единолично и концерт состоялся во дворце "Листопад", что является коммунальной собственностью. Артист не мог выйти на сцену без согласования с руководителем дворца, а те подчиняются руководству города".

Отметим, что сам Виталий Козловский пока никак не отреагировал на волну хейта.

