Концерт Козловского в день траура в Полтаве вызвал громкий скандал
Сам Козловский пока никак не прокомментировал скандал
Украинский певец Виталий Козловский провел в Полтаве концерт и нарвался на критику. Мероприятие состоялось несмотря на объявленный траур в память о жертвах российской атаки в ночь на 24 марта.
На странице в Instagram артиста появились Stories c концерта. Но это вызвало волну возмущения в Threads, многие украинцы посчитали, что танцы и песни в траурные дни являются неуместными.
Козловский нарвался на критику из-за концерта в Полтаве
В ночь на 24 марта российская армия атаковала ракетами и дронами многие города Украины, в том числе и Полтаву. В результате обстрелов погибли два человека и 12 людей получили травмы. В память о жертвах в Полтавской общине днями траура были объявлены 24 и 25 марта.
Но концерт Виталий Козловского все же состоялся, несмотря на трагические последствия масштабной атаки. И мнение касательно уместности такого мероприятия у людей разделились.
Многие поддержали автора публикации, отметив, что это было пренебрежительно со стороны самого Виталия Козловского и людей, которые все же пришли на этот концерт:
- "Никто не знал, что так случится, но мы все люди, адекватные с какими-то принципами, совестью и моралью! Но нет, концерт был, потому что "звезда" же приехала";
- "Искренне с вами соглашаюсь, танцы и пения на костях недопустимы";
- "После того, как он красиво пиарнулся в ВСУ, а потом красиво спетлял, вообще противно его слушать".
Но в комментариях нашлись и те, кто заступился за Козловского, поскольку решение про отмену концерта должна была принять местная власть:
- "Если у полтавчан был день траура, почему они пошли на концерт? Уверена, что с этого концерта часть денег будет потрачена на нужды военных";
- "Ну а как день траура повлияет, и отмена концерта повлияет на эту ситуацию в целом? В чем связь? Он что вернет жилье? Воскресит людей?";
- "Решение о переносе концерта принимается не артистом единолично и концерт состоялся во дворце "Листопад", что является коммунальной собственностью. Артист не мог выйти на сцену без согласования с руководителем дворца, а те подчиняются руководству города".
Отметим, что сам Виталий Козловский пока никак не отреагировал на волну хейта.
