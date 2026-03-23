Рус

"Людина-яйце": Потап на новому фото потрапив під хвилю критики

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Потап під час війни в Україні живе за кордоном Новина оновлена 23 березня 2026, 09:47
Потап під час війни в Україні живе за кордоном.

Олексій Потапенко, відоміший як репер Потап, під час війни в Україні живе за кордоном. Через це його незлюбили українські шанувальники і тепер часто критикують у мережі.

Так, нещодавно Потап опублікував нові фото у соцмережі Threads та знову отримав хвилю хейту від українців. На свіжих знімках артист весело позує, стоячи на одній нозі. На ньому світлий костюм із смугастими штанами та чорною водолазкою, а голова повністю лиса.

Miami Vibes!

підписав фотографії Потап

Потап у Тредс
Скріншот посту Потапа в Threads

У коментарях відразу почалося бурхливе і нецензурне обговорення, користувачі висловлюють все, що думають про Потапа. Деякі зазначили, що йому не слід було реєструватися в соцмережі Threads.

Ось що писали люди у коментарях до фото Потапа:

  • Можеш йти на**й зразу
  • Падаль
  • Ого, аж 5 лайків
  • Приходить Потап якось до лікаря і каже: докотре послухайте мене. Лікар: ви що здуріли? Я х**ню не слухаю!
  • Як це до мене в стрічку занесло? Я яєшню не замовляв.
  • Якого х*я цей яйцелуп мені попадається?
  • Ухилянт
  • Ногу було втрачено на Маямському напрямку?
  • Так і виконуєш наказ сидіти за кордоном і слідкувати за порядком?
  • Потапчику, ти завжди будеш в наших серцях, двіжували дуже гарно, а пам'ять у людей як у рибки.
  • Звідки цей покемон виліз?
  • Дарма Ви, Олексію, тут зареєструвалися.
  • Що за людина-яйце?
Потап фото
Коментарі під фото Потапа

Теги:
#Настя Каменських #Потап #Критика #Хейт