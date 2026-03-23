"Людина-яйце": Потап на новому фото потрапив під хвилю критики

Артист опублікував нові фото та нарвався на хейт у мережі

Олексій Потапенко, відоміший як репер Потап, під час війни в Україні живе за кордоном. Через це його незлюбили українські шанувальники і тепер часто критикують у мережі.

Так, нещодавно Потап опублікував нові фото у соцмережі Threads та знову отримав хвилю хейту від українців. На свіжих знімках артист весело позує, стоячи на одній нозі. На ньому світлий костюм із смугастими штанами та чорною водолазкою, а голова повністю лиса.

Miami Vibes! підписав фотографії Потап

Скріншот посту Потапа в Threads

У коментарях відразу почалося бурхливе і нецензурне обговорення, користувачі висловлюють все, що думають про Потапа. Деякі зазначили, що йому не слід було реєструватися в соцмережі Threads.

Ось що писали люди у коментарях до фото Потапа:

Можеш йти на**й зразу

Падаль

Ого, аж 5 лайків

Приходить Потап якось до лікаря і каже: докотре послухайте мене. Лікар: ви що здуріли? Я х**ню не слухаю!

Як це до мене в стрічку занесло? Я яєшню не замовляв.

Якого х*я цей яйцелуп мені попадається?

Ухилянт

Ногу було втрачено на Маямському напрямку?

Так і виконуєш наказ сидіти за кордоном і слідкувати за порядком?

Потапчику, ти завжди будеш в наших серцях, двіжували дуже гарно, а пам'ять у людей як у рибки.

Звідки цей покемон виліз?

Дарма Ви, Олексію, тут зареєструвалися.

Що за людина-яйце?

Коментарі під фото Потапа

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Павлик опинився у лікарні перед великим концертом. Дружина артиста розкрила деталі.