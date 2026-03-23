"Людина-яйце": Потап на новому фото потрапив під хвилю критики
Артист опублікував нові фото та нарвався на хейт у мережі
Олексій Потапенко, відоміший як репер Потап, під час війни в Україні живе за кордоном. Через це його незлюбили українські шанувальники і тепер часто критикують у мережі.
Так, нещодавно Потап опублікував нові фото у соцмережі Threads та знову отримав хвилю хейту від українців. На свіжих знімках артист весело позує, стоячи на одній нозі. На ньому світлий костюм із смугастими штанами та чорною водолазкою, а голова повністю лиса.
Miami Vibes!
У коментарях відразу почалося бурхливе і нецензурне обговорення, користувачі висловлюють все, що думають про Потапа. Деякі зазначили, що йому не слід було реєструватися в соцмережі Threads.
Ось що писали люди у коментарях до фото Потапа:
- Можеш йти на**й зразу
- Падаль
- Ого, аж 5 лайків
- Приходить Потап якось до лікаря і каже: докотре послухайте мене. Лікар: ви що здуріли? Я х**ню не слухаю!
- Як це до мене в стрічку занесло? Я яєшню не замовляв.
- Якого х*я цей яйцелуп мені попадається?
- Ухилянт
- Ногу було втрачено на Маямському напрямку?
- Так і виконуєш наказ сидіти за кордоном і слідкувати за порядком?
- Потапчику, ти завжди будеш в наших серцях, двіжували дуже гарно, а пам'ять у людей як у рибки.
- Звідки цей покемон виліз?
- Дарма Ви, Олексію, тут зареєструвалися.
- Що за людина-яйце?
