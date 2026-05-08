"Трьошка зелені" чи менше? ХАС розповів про гонорари в "Караоке на Майдані" і як став ведучим замість Кондартюка

Кондратюк розповів, що було багато гідних кандидатів

Український співак і радіоведучий ХАС офіційно став новим обличчям оновленого шоу "Караоке на Майдані". Артист уперше детально розповів, як отримав цю роль, як проходили проби та який гонорар він отримує за один випуск.

Про це ХАС повідомив в інтерв’ю Славі Дьоміну. Він також поділився історією знайомства з Кондратюком 15 років тому.

Як Хас познайомився з Кондратюком

За словами артиста, його знайомство з Кондратюком відбулося ще у 2010-х. Пізніше він з’явився на "Х-Факторі", а згодом отримав запрошення виступити у "Караоке на Майдані" з авторською піснею. Також він знімався у вечірньому шоу Кондратюка і потім той з'явився у кліпі Хаса, де зіграв самого себе.

Саме тоді, як розповів ХАС, Кондратюк несподівано поцікавився його віком і згадав, що сам став ведучим "Караоке на Майдані" у 35 років. А вже пізніше співаку зателефонували з пропозицією спробувати себе у кастингу.

Як проходили проби

ХАС наголосив, що жодних "автоматичних" домовленостей не було — він проходив кастинг нарівні з іншими претендентами. Проби відбувалися у телевізійній студії, навколо артиста зібрали людей, які створювали ефект шоу, а сам він мав провести все так, як бачив це у власному стилі.

За словами співака, він не знав, хто ще претендував на роль ведучого, і спеціально не цікавився конкурентами. Каже, прийшов, зробив свою роботу і просто чекав рішення.

Хас та Ігор Кондратюк під час перших зйомок "Караоке на Майдані". Фото: instagram.com/khassan_khaidar

Про гонорари: "Мене не цікавить, хто скільки заробляє"

Окремо в інтерв’ю зайшла мова про гонорар Хаса на "Караоке на Майдані". Слава Дьомін озвучив поширену в індустрії цифру — від 20 до 40 тисяч гривень за знімальний день ведучого такого формату — і поцікавився, чи близький цей гонорар до доходу ХАСа.

Втім артист прямо відповідати не став. Він пояснив, що принципово не любить публічно обговорювати гроші й не цікавиться чужими заробітками.

Слава Дьомін та Хас. Фото: скріншот YouTube

"Я на рівні себе веду з мільйонерами доларовими, гривневими і з людьми, які заробляють менше тисячі грн за місяць. спокійно, розумієш? Бо якщо ти не вмієш нормально спілкуватися з людьми, ти ні з ким не знайдеш спільної мови", — поділився Хас

Також ХАС із гумором пригадав, що колись навмисно озвучив в інтерв'ю Дьоміну "гучну" суму лише тому, що такі цифри називали всім. Проте який гонорар він отримує за "Караоке на Майдані" він так і не вказав.

"Я тобі сказав одну цифру, я пам'ятаю, я сказав тобі трьошку зелені, по-моєму. А знаєш через що сказав? Бо в тебе всі так триндять…Всі триндять. Яка трьошка? Ну, про що ми говоримо?" — з жартом пояснив Хас

