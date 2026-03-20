Віктор Павлік опинився в лікарні перед великим концертом (фото)

Народний артист разом із дружиною приїхав до лікарні до фахівця з голосових зв’язків

Віктор Павлік — відомий український артист, який разом із молодою дружиною Катериною Репяховою виховує маленького сина. Наразі виконавець готується до великого концерту із симфонічним оркестром, який відбудеться у суботу, 21 березня, у палаці "Україна". Однак напередодні виступу він змушений був звернутися до лікарів.

Як повідомила у сторіс дружина Віктора Павліка, вони приїхали на консультацію до фоніатра, щоб перевірити зв’язки перед великим концертом. На кадрах, які показала Репяхова, її чоловіка обстежує лікар.

Фоніатор перевіряє, чи витримають зв’язки, чи немає перевантаження і чи витримає голос до сцени.

Приїхали до фоніатра. Перед виступом не лише саундчек

За словами Катерини, голос — це живий інструвіктормент, і про нього треба дбати. Виявилося, що лікар зробив Віктору Павліку заливку зв’язок, щоб зняти напругу, зволожити та підготувати голос до перевантаження.

Судячи з кадрів у сторіс Репяхової, виконавець стійко переніс усе обстеження та необхідні маніпуляції перед великим концертом. Наразі він готовий продовжувати підготовку.

