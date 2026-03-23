Прославилася роллю Гелі в "СВ-шоу": куди зникла актриса Радмила Щеголєва, яка працювала з Данилком

Акторка зникла після популярності і довгий час не поверталася на телеекрани

Радміла Щеголєва — відома українська актриса, яка прославилася роллю мовчазної Гелі у "СВ-шоу" з Андрієм Данилком. Вона зникла раптово на вершині слави і довгий час не було відомо, що сталося. Цього дня, 23 березня, актриса відзначає день народження – їй виповнилося 53 роки.

Що варто знати:

Радміла Щеголєва прославилася як мовчазна помічниця Вєрки Сердючки у популярному "СВ-шоу"

Актриса раптово зникла з екранів на піку слави через тяжку хворобу та виснаження

Нині вона живе під Києвом, виховує двох синів та вибірково знімається у кіно

"Телеграф" розповідає, що відомо про Радмілу Щеголєву, чому вона зникла з телеекранів і чим займається зараз.

Радміло Щеголєва — що про неї відомо?

Радміла народилася 23 березня 1973 року у Києві, сьогодні їй виповнилося 53 роки. Вона походить із творчої родини: її дідусь був заступником директора оперного театру, а батько – режисером.

Після школи вона закінчила Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого і розпочинала кар’єру як серйозна драматична акторка у театрі імені Лесі Українки. А вже в середині 90-х Щеголєву запросили до "СВ-шоу".

Так Радміла стала Гелею — мовчазною помічницею Вєрки Сердючки, яка лише виносила реквізит та кумедно реагувала на репліки Данилка. Відомо, що актриса пропрацювала у проекті кілька років, об’їздивши з гастролями всю СНД.

Незважаючи на успіх Гелі у глядачів, вона зізнавалася, що цей образ згодом став для неї "тісним", викликаючи комплекс нереалізованості. А потім вона зникла.

Куди зникла Геля на піку популярності?

Радміла щезла раптово, тому її зникнення тут же обросло чутками та домислами про "зраду" та сварку з Данилком. Насправді, все було не так.

Виявилося, що акторка мала проблеми зі здоров’ям, через які вона не змогла продовжувати виступати з Вєркою Сердючкою. Вона пережила операцію з видалення апендициту, після якої почалися ускладнення. Здоров’я актриси похитнув також шалений графік — до 25 концертів на місяць. Вона працювала на знос, ковтаючи знеболювальні, поки не опинилася в критичному стані.

Посеред гастролей Гелю відправили додому на лікування. Жодної "зради" не було, і Радміла з Данилком зберегли нормальні стосунки. Проте більше ніколи не працювали разом. Після довгої реабілітації Щеголєва на три роки пішла у бізнес, відкривши з друзями кадрове агентство.

Де зараз Радміла Щеголєва?

Відомо, що актриса живе в Україні та веде досить закритий спосіб життя, віддаючи пріоритет сім’ї. Вона одружена з Андрієм Гладенком. У зрілому віці Радміла народила двох дітей: першого сина Дмитра у 41 рік, другого, Артема — у 43. Сім’я живе в заміському будинку під Києвом.

Згодом Радміла повернулася до професії, але вибірково. Однією з її значних робіт стала роль масштабному і скандальному кінопроекті "Дау", де вона зіграла дружину головного героя. Також вона зрідка з’являється в серіалах, наприклад, "Папік" та "Жива вода".

