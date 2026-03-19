Тепер він багатодітний батько та ветеран: де зараз Дмитро Булатов, якому відрізали вухо під час Євромайдану

Він був відомим активістом, який постраждав під час Євромайдану

Дмитро Булатов – відомий український активіст, який прославився на всю Україну під час Революції Гідності. Він очолював Автомайдан і став одним із символів тих буремних подій в історії країни. Після революції він пройшов шлях від політики до фронту.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Дмитра Булатова і де він зараз.

Дмитро Булатов. Фото: соцмережі

Дмитро Булатов – що про нього відомо?

Дмитро Булатов народився у Києві 13 серпня 1978 року, зараз йому 47 років. До початку подій на Майдані та політичної кар’єри він збудував успішну кар’єру в бізнесі. Активіст був на керівних посадах у маркетингових, будівельних та логістичних компаніях. Також він керував автоцентром та працював в інституті "Укррибпроект".

Дмитро Булатов на майдані. Фото: відкриті джерела

У 2013 році він заснував організацію "Соціально відповідальне суспільство", але справжнім переломним моментом став силовий розгін студентів на Майдані. Тоді Булатов створив "Автомайдан" — мобільну та ефективну силу протесту, яка не давала спокою представникам влади у їхніх заміських маєтках.

Дмитро Булатов був лідером Автомайдану. Фото: соцмережі

Взимку 2014 року у розпал Євромайдану Дмитро Булатов раптово зник. Його шукали більше тижня, оголосивши нагороду у 10 тисяч доларів. Знайшовся автомайданівець 30 січня у селі під Києвом — закривавлений та побитий. За його словами, викрадачі з "російським акцентом" довго катували його та відрізали частину вуха. Після цього було тривале лікування в Європі.

Активіст постраждав, ймовірно, від рук тітушок. Фото: скріншот із відео

Булатов у політиці та на фронті

Після Революції Гідності Дмитро Булатов обійняв посаду міністра молоді та спорту у Кабміні Арсенія Яценюка. Однак його політична кар’єра тривала недовго – через 9 місяців він залишив посаду міністра. А вже в 2015 році колишній чиновник змінив діловий костюм на військову форму.

Після Майдану Дмитро Булатов став міністром. Фото: відкриті джерела

Відомо, що колишній міністр брав участь у боях за Щастя у Луганській області. Там він отримав поранення та був відзначений медаллю "Захиснику Вітчизни".

Булатов воював за Щастя на Луганщині. Фото: https://www.facebook.com/dsbulatov

Де зараз Дмитро Булатов?

До початку повномасштабної війни активіст займався консалтингом та розвивав проект "Містер Сандерс". Це ініціатива, спрямовану на дитячий відпочинок та екотуризм. Однак повномасштабне вторгнення РФ в Україну знову змусило його взяти до рук зброю.

Дмитро Булатов із дружиною. Фото: https://www.facebook.com/dsbulatov

Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ та прослужив в армії 2,5 роки. Весь цей період він також активно збирав донати для побратимів у соцмережах, ділився фронтовими зведеннями та брав участь у ветеранських форумах.

У листопаді 2024 року Булатов демобілізувався. Після повернення додому в житті колишнього міністра та військового відбулася радісна подія — у нього народилася третя дитина. Нині він зосереджений на сім’ї та разом із дружиною продовжує розвивати свій туристичний проект.

Дмитро Булатов із дружиною втретє стали батьками. Фото: https://www.facebook.com/dsbulatov

