Тепер він багатодітний батько та ветеран: де зараз Дмитро Булатов, якому відрізали вухо під час Євромайдану
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Він був відомим активістом, який постраждав під час Євромайдану
Дмитро Булатов – відомий український активіст, який прославився на всю Україну під час Революції Гідності. Він очолював Автомайдан і став одним із символів тих буремних подій в історії країни. Після революції він пройшов шлях від політики до фронту.
"Телеграф" розповідає, що відомо про Дмитра Булатова і де він зараз.
Дмитро Булатов – що про нього відомо?
Дмитро Булатов народився у Києві 13 серпня 1978 року, зараз йому 47 років. До початку подій на Майдані та політичної кар’єри він збудував успішну кар’єру в бізнесі. Активіст був на керівних посадах у маркетингових, будівельних та логістичних компаніях. Також він керував автоцентром та працював в інституті "Укррибпроект".
У 2013 році він заснував організацію "Соціально відповідальне суспільство", але справжнім переломним моментом став силовий розгін студентів на Майдані. Тоді Булатов створив "Автомайдан" — мобільну та ефективну силу протесту, яка не давала спокою представникам влади у їхніх заміських маєтках.
Взимку 2014 року у розпал Євромайдану Дмитро Булатов раптово зник. Його шукали більше тижня, оголосивши нагороду у 10 тисяч доларів. Знайшовся автомайданівець 30 січня у селі під Києвом — закривавлений та побитий. За його словами, викрадачі з "російським акцентом" довго катували його та відрізали частину вуха. Після цього було тривале лікування в Європі.
Булатов у політиці та на фронті
Після Революції Гідності Дмитро Булатов обійняв посаду міністра молоді та спорту у Кабміні Арсенія Яценюка. Однак його політична кар’єра тривала недовго – через 9 місяців він залишив посаду міністра. А вже в 2015 році колишній чиновник змінив діловий костюм на військову форму.
Відомо, що колишній міністр брав участь у боях за Щастя у Луганській області. Там він отримав поранення та був відзначений медаллю "Захиснику Вітчизни".
Де зараз Дмитро Булатов?
До початку повномасштабної війни активіст займався консалтингом та розвивав проект "Містер Сандерс". Це ініціатива, спрямовану на дитячий відпочинок та екотуризм. Однак повномасштабне вторгнення РФ в Україну знову змусило його взяти до рук зброю.
Дмитро мобілізувався до лав ЗСУ та прослужив в армії 2,5 роки. Весь цей період він також активно збирав донати для побратимів у соцмережах, ділився фронтовими зведеннями та брав участь у ветеранських форумах.
У листопаді 2024 року Булатов демобілізувався. Після повернення додому в житті колишнього міністра та військового відбулася радісна подія — у нього народилася третя дитина. Нині він зосереджений на сім’ї та разом із дружиною продовжує розвивати свій туристичний проект.
