"Бабушкин компот в погребе - взял и стрельнул": муж Поляковой стал мемом после скандального интервью (фото)

В сети клепают мемы об интервью вадима Буряковского

Вадим Буряковский — муж певицы Оли Поляковой, который на 18 лет старше нее. Недавно он дал интервью Дмитрию Гордону, которое вызвало бурный резонанс в сети. Более того, певице даже пришлось публично извиняться перед своей подругой Машей Ефросининой из-за слов мужа в этом интервью.

Так, в беседе с журналистом Вадим Буряковский заявил, что Ефросинина в жизни не такая открытая, как на сцене или в публичном пространстве. Также он считает, что его жена Оля Полякова сильно помогла Маше раскрыться. Он также обратил внимание, что телеведущая постоянно вынуждена доказывать, что она лучшая.

Полякова не согласилась с мнением мужа и написала пост с извинениями перед Машей в своих соцсетях. Певица заявила, что это мнение ее мужа и она его не разделяет.

После этого интервью многие пользователи встали как раз на сторону Буряковского, а не Поляковой и Ефросининой. Некоторые даже спрашивали у певицы, все ли нормально с ее Вадиком, на что она шутливо ответила, что он жив, но из дома больше не выходит.

Муж Оли Поляковой так понравился пользователям сети, что стал настоящим мемом. Фото Вадика с этого интервью с прикольными надписями уже несколько дней вирусятся в сети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Потап на новом фото попал под волну критики. Его назвали человеком-яйцом.