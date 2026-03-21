Історія родини Героя України й тисячі глядачів: АНТИТІЛА розпочали "Вдома" в Києві

Виступ включав музичне шоу з сучасною сценографією і 50 екранами

20 березня у Палаці спорту гурт АНТИТІЛА відіграв перший з трьох концертів шоу "ВДОМА". Виступи у столиці стали завершенням успішного туру містами України, що охопив майже 40 міст.

Шоу "Вдома" в Палаці спорту почалося з міні стендапу з Максимом Вишинським, який став невідʼємною частиною концертів в турі "Вдома" і полюбився прихильникам.

Далі почалося музичне шоу з ефектної появи музикантів на 5х світлових вежах. В цілому, візуальна частина шоу побудована за принципами сучасних європейських лайв-продакшенів: складна сценографія, близько 50 екранів у формі кубів та понад 500 світлових приладів, синхронізованих у єдину систему.

Концерт гурту "Антитіла"

Музиканти зіграли — як хіти, які давно стали саундтреком для тисяч українців, так і пісні, що довго не звучали наживо.

Фронтмен гурту Тарас Тополя

Один із найемоційніших моментів вечора — виконання пісні "Ти саме та", присвячене історії кохання Юлії Месь та її чоловіка, Героя України, військового льотчика Олексія Меся з позивним Moonfish. Він служив у Повітряних силах України, брав участь у бойових місіях та відіграв важливу роль у процесі отримання Україною винищувачів F-16. Олексій загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Під час пісні на екранах показали їхні особисті архівні кадри — без зайвих слів, але з максимальною емоцією. Як зазначив Тарас Тополя, ця історія надала пісні нового змісту і глибини — рішення поділитися нею зі сцени було беззаперечним.

Концерт гурту "Антитіла"

"Музика гурту АНТИТІЛА – про людей. Це про переживання і біль, про радість і витримку, про силу і слабкість, про різні людські прояви. І коли пісня стає частиною чиєїсь історії, для нас це важливо.

Ця пісня стала частиною історії любові двох людей. Навіть, на жаль, коли один пішов з цього життя, інша, його друга половинка, тримає цю любов в серці і слухає цю пісню.

І ми хочемо посилити це відчуття і розказати цю історію всім прихильникам гурту АНТИТІЛА",- коментує Тарас Тополя.

Концерт гурту "Антитіла"

Концерт гурту "Антитіла"

Наступні концерти у Палаці спорту відбудуться 21 та 22 березня. Квитки майже розпродані.