Сумна подія нагадала співаку Пономарьову про його боксерське минуле

Його спортивна кар’єра закінчилась через серйозну травму

Відомий український співак Олександр Пономарьов міг ніколи не стати музикантом та не заспівати свій популярний хіт "Варто чи ні", адже ще з дитинства серйозно захоплювався боксом.

Смерть легендарного тренера з боксу Анатолія Чумакова, який пішов із життя 20 березня у Хмельницькому, глибоко засмутила 52-річного артиста. У соцмережах він опублікував спільне фото з наставником і повідомив, що церемонія прощання відбудеться цієї неділі.

20 березня перестало битися серце мого тренера Анатолія Миколайовича Чумакова … Прощання з Анатолієм Миколайовичем в неділю, 22 березня, в залі боксу "АВАНГАРД" з 10.00 до 13.30 Олександр Пономарьов

Анатолій Чумаков був тренером народного артиста України

Виявляється Олександр, який також родом із Хмельницького, з раннього дитинства захоплювався боксом. До 18 років майбутній співак активно тренувався, але через серйозний удар по голові змушений був завершити кар’єру боксера. Попри це, він продовжував розвивати свої інші захоплення.

Олександр Пономарьов у молодості

На той час у Хмельницькому діяли медичне, педагогічне та музичне училища, і, завдяки давній пристрасті до музики, Пономарьов обрав музичне. На вступному іспиті він виконав пісню "Ніч яка місячна".

Раніше повідомлялось, що у п'ятницю, 20 березня, виконавець привітав свою дочку з 28-річчям і показав її архівні фото.