Виктор Павлик довел Зиброва до слез, а его жену – организаторы: юбилейный концерт артиста в Киеве прошел со скандалом (фото и видео)

Екатерина Павлик намерена обращаться в суд

В субботу в киевском Дворце "Украина" состоялся большой юбилейный концерт Виктора Павлика, который за день до события оказался у врача. Одним из самых эмоциональных моментов вечера стала реакция Павла Зиброва, не сдержавшего слез во время выступления коллеги.

"Телеграф" сообщает, что 21 марта Павлик отпраздновал свой большой юбилей грандиозным концертом, собравшим полный зал поклонников и звездных друзей. Однако настоящей неожиданностью вечера стала реакция легендарного Зиброва: певец настолько умилился во время исполнения одного из хитов, что расплакался прямо в зале.

Народный артист посетил концерт вместе с женой Мариной. Сеть облетело видео, где Зибров, слушая проникновенное исполнение Павлика, вытирает слезы — настолько сильно его задели знакомые мелодии и душевное исполнение.

Вместе с юбиляром на сцену вышли известные украинские артистки, среди которых Оксана Билозир, Екатерина Бужинская, Ольга Цыбульская и Alyona Alyona. Особое величие вечера добавил Национальный президентский оркестр, под аккомпанемент которого прозвучали знаковые хиты: "Ні обіцянок, ні пробачень", "Ще 5 хвилин" и "Білі черемхи" в новых аранжировках. Событие сопровождалось телесъемкой, так что впоследствии поклонники смогут увидеть шоу в эфире украинских телеканалов.

Жена Павлика пожаловалась на организаторов

Концертный директор и блогерша Екатерина Павлик пожаловалась в сторис Инстаграма, что во время концерта столкнулась с психологическим давлением и унижением от организаторов.

Вчера состоялся концерт. Вижу ваши отметки, сообщения, видео из зала — вам было хорошо, вам понравилось. И это большое счастье. Но есть другая сторона, которую вы не видели. То, что происходило за кулисами, сложно даже описать словами. Это был полный абсурд, напряжение и вещи, которые не должны происходить в принципе. Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, совершенно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта Екатерина Павлик

Екатерина признается, что для нее этого концерта практически нет. Она находится в глубоком шоковом состоянии и требует времени, чтобы прийти в себя и оправиться.

Павлик добавила, что охрана запрещала людям дарить цветы и танцевать, а сама Екатерина не могла повлиять на эти правила. Блогерша опубликовала видео, где поклонница исполнителя подбегает к сцене с букетом, однако ее пытается остановить мужчина в костюме.

Жена Павлика теперь требует от организаторов концерта во Дворце "Украина" публичных извинений, а если их не будет, она планирует разрешать конфликт в правовом поле, утверждая, что в ходе коммуникации были нарушены законные нормы.

