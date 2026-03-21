Порівняв з безхатьками. Зірка стендапу різко пройшовся по аудиторії Тараса Цимбалюка і виклав фото

Тетяна Кармазіна
Антон Тимошенко і Тарас Цимбалюк Новина оновлена 21 березня 2026, 21:07
Антон Тимошенко і Тарас Цимбалюк. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість підтримала жарт, але дехто назвав його недоречним

Популярний український стендап-комік та ведучий Антон Тимошенко різко висловився про підписників актора театру і кіно Тараса Цимбалюка, який останнього часу все частіше потрапляє у скандальні ситуації.

У соцмережі threads найвідоміший комік країни виклав фото американських безхатьків, порівнявши їх з аудиторією 36-річного артиста. "В США багато підписників Тараса Цимбалюка", — написав Тимошенко над світлиною.

Фото: threads.com/@anton_tymoshenko

Можливо, Антон вирішив таким чином і підколоти Цимбалюка, адже після виходу шоу "Холостяк" на СТБ у 2025 році, де Тарас був головним героєм, його стиль неодноразово ставав об’єктом жартів серед українців. Для зйомок стилісти підбирали йому кілька доволі дивних образів, які в мережі порівнювали то з одягом із секонд-хенду, то з образом "баті, що щойно повернувся з гаража".

Жарт Антона Тимошенка вже встигли оцінити його власні підписники. У коментарях українці зазначають, що це справді дотепно, і навіть жартують, що люди без дому на фото виглядають охайніше, ніж підписники відомого українського актора.

"Смішно"
"Ці якісь надто хазяйновиті, як на підписників Тараса"

Втім, один із користувачів зауважив, що насміхатися з людини через її смаки — це негідно:

"Шеймити за смаковим принципом це низько"

Нагадаємо, що днями Тарас Цимбалюк осоромився рекламою наркотиків. Після публічного осуду актор дивно виправдався за свій вчинок.

