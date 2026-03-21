Порівняв з безхатьками. Зірка стендапу різко пройшовся по аудиторії Тараса Цимбалюка і виклав фото

Більшість підтримала жарт, але дехто назвав його недоречним

Популярний український стендап-комік та ведучий Антон Тимошенко різко висловився про підписників актора театру і кіно Тараса Цимбалюка, який останнього часу все частіше потрапляє у скандальні ситуації.

У соцмережі threads найвідоміший комік країни виклав фото американських безхатьків, порівнявши їх з аудиторією 36-річного артиста. "В США багато підписників Тараса Цимбалюка", — написав Тимошенко над світлиною.

Антон Тимошенко потролив актора Цимбалюка: фото

Можливо, Антон вирішив таким чином і підколоти Цимбалюка, адже після виходу шоу "Холостяк" на СТБ у 2025 році, де Тарас був головним героєм, його стиль неодноразово ставав об’єктом жартів серед українців. Для зйомок стилісти підбирали йому кілька доволі дивних образів, які в мережі порівнювали то з одягом із секонд-хенду, то з образом "баті, що щойно повернувся з гаража".

Жарт Антона Тимошенка вже встигли оцінити його власні підписники. У коментарях українці зазначають, що це справді дотепно, і навіть жартують, що люди без дому на фото виглядають охайніше, ніж підписники відомого українського актора.

"Ці якісь надто хазяйновиті, як на підписників Тараса"

Втім, один із користувачів зауважив, що насміхатися з людини через її смаки — це негідно:

"Шеймити за смаковим принципом це низько"

Нагадаємо, що днями Тарас Цимбалюк осоромився рекламою наркотиків. Після публічного осуду актор дивно виправдався за свій вчинок.