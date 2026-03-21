"Испугался ТЦК?": внук деда Толи нарвался на хейт из-за его похорон
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Похороны деда Толи прошли очень скромно
В возрасте 89 лет скончался знаменитый украинский блогер Дед Толя, который вместе со своим внуком Александром Гусиным был звездой TikTok. Однако мужчина столкнулся с хейтом в сети из-за скромных похорон дедушки, на которых не присутствовал из-за выезда за границу.
В Threads появилось видео, на котором товарищ покойного деда Толи рассказал, что на похоронах блогера присутствовали всего 15 человек, хотя у него было множество поклонников. Но пользователей больше всего возмутило отсутствие на похоронах внука, которому дед Толя помогал зарабатывать в сети.
В комментариях начали писать, что все блогеры приезжали к нему только ради сторис в соцсетях и что можно ожидать было от поклонников, если на похоронах даже не присутствовал сам внук:
- "Кто такой дед Толя? спонсор внука, которого самого на похоронах не было, потому что он прячется от ТЦК. Хотя, дед, своими матом делал ему заработки";
- "Внучок не приехал, а чужие должны были ехать";
- "А почему внук не приехал?";
- "Ну как внук не пришел к дедушке, так почему кто-то должен был приходить??? Дед и умер. Какой бы он ни был, но внук мог приехать";
- "Внук был на похоронах или испугался ТЦК?".
Отметим, что автор страницы "Дед Толя и Внук Саша" Александр Гусин выехал за границу во время войны, но не раскрыл подробностей своей миграции с семьей в Канаду, а именно Калгари. В марте 2024 года он приостановил свой проект с дедушкой, который помог им стать звездами в социальных сетях.
