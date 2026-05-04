Чи є українці серед хворих на новий вірус: у МЗС розповіли про ситуацію на лайнері, усі подробиці

На борту вживаються суворі запобіжні заходи та йде медичний моніторинг

На нідерландському круїзному лайнері MV Hondius, де під час подорожі між Аргентиною та Кабо-Верде було зафіксовано спалах хантавірусу, є п'ять громадян України серед членів екіпажу. Наразі свідчень про незадовільний стан їхнього здоровʼя немає.

Від важкого респіраторного захворювання на судні вже померли три пасажири, ще одна людина перебуває у критичному стані. Як повідомили "Телеграфу" в МЗС України, ситуація перебуває на особливому контролі Дипломатично-консульської служби та посольства України в Нідерландах.

За інформацією українських дипломатів, компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила у відповідь на запит українських дипломатів наявність 5 громадян України серед членів екіпажу лайнера, на якому зафіксовано випадки захворювання на хантавірус. За наявною станом на зараз інформацією, свідчень про незадовільній стан їхнього здоровʼя немає.

Згідно з офіційною інформацією від Oceanwide Expeditions перебуває біля узбережжя Кабо-Верде. Вживаються суворі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію, гігієнічні протоколи та медичний моніторинг. На борту перебуває 149 осіб, які належать до громадянства 23 країн.

Круїзний лайнер MV Hondius. Фото ілюстративне

"Oceanwide Expeditions тісно співпрацює з місцевими та міжнародними органами влади, включаючи ВООЗ, Міністерство закордонних справ Нідерландів. Водночас проводиться підготовка до наступних кроків. Усіх пасажирів було поінформовано та їм надається підтримка. Посольство підтримує контакти з представником компанії-оператора. Ситуація перебуває на особливому контролі ДКС МЗС та посольства України в Нідерландах", — зазначили в МЗС.

Що відомо про спалах хантавірусу на лайнері?

Як повідомляє Sky News, судно вирушило у подорож з аргентинського порту в Ушуаї приблизно три тижні тому. На борту перебувало близько 150 пасажирів. Маршрут охоплював Антарктику, острови Південної Атлантики (зокрема острів Святої Єлени) і завершувався в Кабо-Верде. 70-річний чоловік помер після прибуття судна на острів Святої Єлени. Його 69-річна жінка померла пізніше – в медзакладі в ПАР (Кемптон-Парк). Деталі про третю жертву невідомі. Ще троє пасажирів захворіли. Двоє залишаються на борту, а один британський турист – перебувавє у відділенні інтенсивної терапії в в місті Йоганнесбург (ПАР).

Наразі судно MV Hondius під прапором Нідерландів залишається стояти на якорі біля столиці Кабо-Верде – Праї. Місцева влада повідомила, що медики оглянули людей на борту. Президент інституту громадського здоров'я заявила, що ніхто з пасажирів не сходив на берег.

"Судно продовжить маршрут, і пасажири не зійдуть на берег, щоб не наражати на небезпеку місцеве населення", – додала вона.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що панікувати не варто. Оскільки цей вірус майже не ппередаєтьсяміж людьми.

"Ризик для широкої громадськості залишається низьким. Немає потреби в паніці або обмеженнях подорожей. Хантавірусні інфекції трапляються рідко і зазвичай пов'язані з гризунами. Хоча в окремих випадках вони важкі, передача від людини до людини відбувається рідко", — розповів заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге.

