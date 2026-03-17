В сети обсуждают удивительные кроссовки Шона Пенна на киевском вокзале (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Обувь актера насмешила украинцев
Голливудский актер и трехкратный лауреат премии "Оскар" Шон Пенн снова приехал в Украину, отказавшись от участия в церемонии награждения в США. Во время визита в Киев он появился на железнодорожном вокзале вместе с Юрием Горбуновым, где и были сделаны фото, активно обсуждаемые в сети — в частности, из-за его обычных, заметно поношенных кроссовок от популярного бренда Nike.
На фото с киевского вокзала пользователи внимательно разглядели обувь актера – классические Nike Air Force 1. И, скажем прямо, вид у них был не "из коробки" – заметны изломы, немного изношенный вид.
Сеть отреагировала мгновенно. Один из пользователей в Threads иронически написал: "Я: огорчаюсь, что мои Air Force быстро трескаются на загибе носка. Известный актер, вчера получивший очередной "Оскар":"
Однако пользователи подметили, что масштаб человека точно не измеряется состоянием кроссовок. Кто-то добавил, что это типичная история для американцев — когда ты можешь позволить себе любую одежду, ты просто перестаешь переживать о ней. Не обошлось и без юмора:
- "Кошмар, его у нас затравят. Срочно что-то модное надо дать. Может, шапку Багинского?"
- "Главное, чтобы удобно и не промокали под дождем"
- "Так еще у Скрябина было: "Какая разница, сколько лет твоим кедам, если ты гуляешь в них по Парижу?"
- "В этом все американцы, большинство не волнуются по поводу своего прикида".
Относительно цены этих кроссовок здесь все максимально "демократично", как для такого статуса. Классические версии Air Force 1 сегодня обычно стоят в пределах 100–130 долларов (или около 100–130 евро) в зависимости от модели и релиза.
