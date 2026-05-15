Морська капуста, майонез і мюслі в "АТБ" зі знижкою до 50%: що взяти з бакалії цього тижня

Мережа супермаркетів "АТБ" продовжує радувати покупців масштабними знижками. Цього тижня бакалійна категорія стала справжнім лідером за кількістю вигідних позицій.

"Телеграф" дослідив акційні пропозиції. Ми розбили акційні товари на чотири зручні блоки, щоб ви могли спланувати свої покупки максимально ефективно.

Бакалія та сухі сніданки

Цього тижня категорія бакалії пропонує десятки позицій за зниженими цінами, що дозволяє суттєво заощадити на щоденних продуктах.

Морська капуста "Розумний вибір" (0,5 кг) — тепер коштує 37,60 грн замість 68,20 грн (знижка -44%).

Готові обіди та десерти

Для тих, хто цінує час, АТБ підготував знижки на ситні каші та солодкі джеми.

Каша "Розумний вибір" гречана зі свининою (340 г) — 45,90 грн замість 66,40 грн (-30%).

Соуси, приправи та олія

Додайте смаку вашим стравам без зайвих витрат завдяки акціям на соуси та заправки.

Олія De Luxe оливкова Extra Virgin (Греція, 250 мл) — акційна ціна 122,90 грн замість 165,50 грн (-25%).

Швидке приготування та додатки

Завершують наш огляд товари для швидких перекусів та пікантні додатки до столу.

Картопляне пюре "День у День" (37 г, два смаки) — лише 10,10 грн замість 14,70 грн (-31%).

