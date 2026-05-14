Заощаджуємо 225 гривень на одній банці і мінус 45% на кілограмі: в "АТБ" з’явилася "золота" пропозиція для кавоманів

Марина Іщенко
Це чудова нагода зробити запаси кави. Фото Колаж "Телеграф"

Ціни приємно здивують

Мережа магазинів "АТБ" знову оновила акції. Кавовий розділ цього тижня — один із найактивніших за кількістю акцій.

Супермаркет підготував суттєве зниження цін на популярні бренди кави та чаю. "Телеграф" розповість, що можуть придбати любителі кави.

Бренд Ambassador просів у ціні одразу на 45%

  • Ambassador Majestic (у зернах, 1 кг) — 576,90 грн (стара ціна 1063,70 грн).
  • Ambassador Premium (розчинна сублімована, 200 г) — 259,90 грн (стара ціна 477,50 грн).
  • Ambassador Dark Roast (мелена, 225 г) — 140,90 грн (стара ціна 258,90 грн).
  • Ambassador Premium (мелена, 225 г) — 161,90 грн (стара ціна 296,90 грн).
Jacobs Monarch підтримує акцію на кількох форматах зі знижкою до -42%:

  • Jacobs Monarch (розчинна, скло, 190 г) — 299,90 грн (замість 524,90 грн).
  • Jacobs Monarch (розчинна, м’яка упаковка, 200 г) — 279,90 грн (замість 487,90 грн).
  • Jacobs Monarch (мелена, 230 г) — 176,90 грн (замість 297,60 грн, знижка -40%).
  • Jacobs Cappuccino Choco (0,5 кг) — 188,90 грн (замість 325,90 грн, знижка -42%).

Також вигідна пропозиція діє на каву Чорна Карта Gold (120 г) — її ціна становить 159,21 грн замість 261,90 грн (-39%).

