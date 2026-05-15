Hell по 18 гривень і лимонад по 23: в "АТБ" з'явилися напої за привабливими цінами

Марина Іщенко
До кінця акційної пропозиції лишилося 6 днів. Фото Колаж "Телеграф"

Знижки на товар сягнули до -54%

Мережа супермаркетів "АТБ" розпочала масштабний розпродаж у категорії напоїв. Магазин суттєво знизив ціну на воду, квас, енергетики та популярну газовану воду.

"Телеграф" дослідив сайт. Ми розповімо, що можна купити на великих знижках у відділі напоїв.

Рекордні знижки

  • Енергетик Hell SPARKLER (смак винограду), 250 мл17,91 грн замість 39,80 грн (–54%). Це найбільша знижка в категорії.
  • Лимонад "День у День", 2 л23,22 грн замість 44,80 грн (–48%).
  • Тархун "День у День", 2 л23,70 грн замість 44,80 грн (–47%).
  • Вода "Поляна Купель" мінеральна (скло), 0,5 л25,65 грн замість 44,80 грн (–42%).
  • Вода "Поляна Купель" мінеральна, 1,5 л27,18 грн замість 44,80 грн (–39%).
  • Напій "День у День" (персик та малина), 2 л27,50 грн замість 44,80 грн (–38%).
Знижки у відділі напоїв

Холодний чай та Квас

  • Квас "Старокиївський", 1 л24,50 грн замість 37,90 грн (–35%).
  • Холодний чай "Своя Лінія" чорний (персик), 1,5 л36,27 грн замість 53,90 грн (–32%).
  • Холодний чай "Своя Лінія" чорний (малина), 0,5 л16,47 грн замість 24,40 грн (–32%).
Популярні світові бренди

  • Coca-Cola та Coca-Cola Zero, 1,5 л — по 39,50 грн замість 51,70 грн (–23%).
  • Fanta Shokata Zero та Mandarin Zero, 2 л — по 47,90 грн замість 62,90 грн (–23%).

Акційні пропозиції тривають всього тиждень. З 13 по 20 травня.

