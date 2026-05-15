Hell по 18 гривень і лимонад по 23: в "АТБ" з'явилися напої за привабливими цінами
Знижки на товар сягнули до -54%
Мережа супермаркетів "АТБ" розпочала масштабний розпродаж у категорії напоїв. Магазин суттєво знизив ціну на воду, квас, енергетики та популярну газовану воду.
"Телеграф" дослідив сайт. Ми розповімо, що можна купити на великих знижках у відділі напоїв.
Рекордні знижки
- Енергетик Hell SPARKLER (смак винограду), 250 мл — 17,91 грн замість 39,80 грн (–54%). Це найбільша знижка в категорії.
- Лимонад "День у День", 2 л — 23,22 грн замість 44,80 грн (–48%).
- Тархун "День у День", 2 л — 23,70 грн замість 44,80 грн (–47%).
- Вода "Поляна Купель" мінеральна (скло), 0,5 л — 25,65 грн замість 44,80 грн (–42%).
- Вода "Поляна Купель" мінеральна, 1,5 л — 27,18 грн замість 44,80 грн (–39%).
- Напій "День у День" (персик та малина), 2 л — 27,50 грн замість 44,80 грн (–38%).
Холодний чай та Квас
- Квас "Старокиївський", 1 л — 24,50 грн замість 37,90 грн (–35%).
- Холодний чай "Своя Лінія" чорний (персик), 1,5 л — 36,27 грн замість 53,90 грн (–32%).
- Холодний чай "Своя Лінія" чорний (малина), 0,5 л — 16,47 грн замість 24,40 грн (–32%).
Популярні світові бренди
- Coca-Cola та Coca-Cola Zero, 1,5 л — по 39,50 грн замість 51,70 грн (–23%).
- Fanta Shokata Zero та Mandarin Zero, 2 л — по 47,90 грн замість 62,90 грн (–23%).
Акційні пропозиції тривають всього тиждень. З 13 по 20 травня.
