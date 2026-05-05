Сосиски у "АТБ" подешевшають майже вдвічі: скільки можна зекономити з 6 травня

Цінник знизиться на понад 30 гривень

В "АТБ" з 6 травня очікується нова хвиля знижок на популярні продукти. Серед них будуть сосиски з індички, на яких можна заощадити майже половину.

Про це повідомляють у відео, оприлюдненому користувачем під ніком "novini_znizhok_" в "Тhreads". Приємна акція триватиме до 12 травня.

Серед товарів, які потрапили під знижки, — сосиски 215 г Indykpol індичі з твердим сиром, копчені, приготовані на пару. На відео можна побачити акційну ціну: без знижки продукт коштує 66 гривень, тоді як у період акції його можна буде придбати за 35 гривень.

Таким чином, знижка становитиме близько 50%, а економія — 31 гривню на одній упаковці. Акційні пропозиції діятимуть протягом тижня, з 6 по 12 травня.

Тому покупцям краще не поспішати з покупкою, а дочекатися старту акції 6 травня, щоб скористатися вигіднішою ціною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про суттєве зниження цін у "Сільпо" на зернову каву. Йдеться про упаковку вагою 1 кілограм, на якій покупці можуть заощадити близько 600 гривень, що робить пропозицію однією з найвигідніших серед акційних товарів мережі.