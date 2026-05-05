Мінус 70 гривень на кожній плитці: в "Аврорі" обвалили ціни на популярний шоколад

Товар в обмеженій кількості

Мережа супермаркетів "Аврора" запустила акційні пропозиції. За вигідною ціною можна купити шоколад KitKat.

Про це у Threads написала користувачка під ніком d_ashok25. Вона показала скановану ціну на фото.

Шоколад чорно-молочний KitKat Double з вафлею вагою 99г зараз коштує 29 гривень. Звичайна ціна на цей товар становить 99 гривень. Таким чином, економія складає 70 гривень на одній одиниці товару. Знижка офіційно діє в період з 04.05.2026 по 17.05.2026.

Під дописом користувачі почали висловлювати сумніви щодо реальності такої пропозиції та наявності товару на полицях. Деякі покупці зазначали, що не бачать акції на сайті або у браузері через iPhone. Однак авторка допису продемонструвала скриншоти з мобільного додатка "Аврора", де чітко зафіксована ціна 29 гривень. Вона пояснила, що це розпродаж товарів саме у фізичних магазинах, тому на сайті ціна може не відображатися.

Для швидкого пошуку та перевірки залишків у конкретних маркетах авторка порадила використовувати код товару — 128309. На опублікованих кадрах видно, що шоколад все ще є в наявності або в статусі "закінчується".

Раніше "Телеграф" писав, що можна купити в "АТБ" по хорошій знижці.