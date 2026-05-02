Вперше за довгий час. Даша Трегубова показала єдину дочку — як вона виглядає (фото)

Дівчинка стала дуже схожою на маму

Відома українська акторка та телеведуча, 36-річна Даша Трегубова, яка зазвичай тримає приватне життя якомога далі від зайвих очей, здивувала прихильників рідкісною появою своєї дочки в інформаційному просторі. У мережі з’явилися зворушливі кадри підрослої Поліни, яка з кожним роком стає все більше схожою на свою зіркову маму.

Приводом для спільної появи стала професійна співпраця: мама з донькою знялися у рекламній кампанії ювелірного магазину. На опублікованих кадрах Даша та Поліна щиро обіймаються та позують з усмішками, демонструючи неймовірну родинну схожість.

Даша Трегубова з дочкою Поліною

Варто зазначити, що 3 вересня 2025 року Поліні виповнилося 14 років. Попри юний вік, дівчина впевнено почувається перед камерою, адже з раннього дитинства знайома зі знімальним процесом. Даша неодноразово підкреслювала, що всіляко підтримує творчі починання доньки та дає їй простір для самовираження.

Поліна Трегубова. Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Батьком дівчинки є колишній чоловік акторки — успішний бізнесмен. Попри публічність Даші, вона досі воліє не розголошувати його ім’я, зберігаючи право на приватність.

Нагадаємо, що Трегубова зіграла у популярному новому серіалі "Скарби".