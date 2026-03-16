Від печива до соняшникової олії: у "АТБ" діють знижки до майже 40%

Місцями економія складе майже 100 гривень

У мережі супермаркетів "АТБ" з’явилися приємні акційні пропозиції на популярні товари та продукти щоденного вжитку. Покупці можуть суттєво заощадити на солодощах, фруктах, бакалії, побутових товарах і навіть дитячих товарах.

Знижки на окремі позиції сягають понад 30%, що робить щоденні покупки значно вигіднішими. "Телеграф" нижче написав про десять позицій, які зараз можна придбати за акційними цінами.

Акційні товари в "АТБ":

Печиво "Рошен Есмеральда" 150 г — 27,90 грн (було 41,70 грн), знижка -33%, економія 13,80 грн;

Мандарини Муркотт 1 кг — 55,95 грн (було 64,79 грн), знижка -13%, економія 8,84 грн;

Пластівці вівсяні дрібні 0,5 кг — 36,40 грн (було 45,50 грн), знижка -20%, економія 9,10 грн;

Пластівці вівсяні крупнозернові 0,5 кг — 36,40 грн (було 45,50 грн), знижка -20%, економія 9,10 грн;

Крем-мило Fresh Juice Almond 460 мл — 29,90 грн (було 47,90 грн), знижка -37%, економія 18,00 грн;

Оливки з тунцем 280 г — 44,90 грн (було 60,50 грн), знижка -25%, економія 15,60 грн;

Паперові рушники 2 рулони — 34,50 грн (було 47,70 грн), знижка -27%, економія 13,20 грн;

Оливки з лимоном 280 г — 44,90 грн (було 60,50 грн), знижка -25%, економія 15,60 грн;

Підгузки Huggies Extra Care (26 шт) — 217,00 грн (було 306,40 грн), знижка -29%, економія 89,40 грн;

Олія соняшникова "Щедрий Дар" 0,85 л — 82,70 грн (було 92,00 грн), знижка -10%, економія 9,30 грн.

Знижки триватимуть до 18 березня включно.

Що купити в "АТБ" зі знижками. Фото: скріншот з магазина

