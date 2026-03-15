У "Сільпо" ці яйця дорожчі майже на 10 грн: де купити дешевше

Ціни на популярні продукти можуть суттєво відрізнятися залежно від супермаркету. Це стосується і курячих яєць, які залишаються одним із базових товарів у споживчому кошику українців, особливо до Великодня.

У "GoToShop" порівняли ціни в кількох великих супермаркетах, щоб з’ясувати, де цей товар можна купити дешевше. "Телеграф" взяв до прикладу популярну марку "Ясенсвіт" С0.

Найнижчу ціну на яйця цієї марки наразі пропонує мережа "ЕКО Маркет" — приблизно 85,30 грн за упаковку. Майже таку саму вартість можна знайти в супермаркетах "Auchan", де десяток яєць продають приблизно за 85,40 грн.

Трохи дорожче продукт коштує у мережі "Novus" — близько 85,99 грн. У популярній мережі "АТБ" ціна вже перевищує 89 грн, а в "Сільпо" цінник може сягати 94,49 грн.

У середньому в супермаркетах десяток яєць коштує в середньому 88,156 гривні і на цій упаковці яєць можна зекономити 9,19 гривні.

Чому супермаркети роблять знижки на продукти

Супермаркети регулярно пропонують знижки на продукти з різних причин. Насамперед це допомагає швидше реалізувати товари та звільнити полиці для нових поставок. Завдяки такій практиці в магазинах постійно з’являються свіжі партії продукції, а залишки не накопичуються на складах.

Ще одна важлива мета акцій — привернути увагу покупців. Привабливі ціни спонукають людей частіше заходити до магазину, купувати більше товарів або спробувати продукти, на які раніше вони не звертали уваги.

Окрім цього, знижки часто пов’язані із сезонними розпродажами. Наприкінці певного періоду магазини можуть зменшувати ціни, щоб швидше розпродати окремі категорії товарів. Інколи акції також стосуються продукції, у якої поступово наближається завершення терміну придатності.

Утім, у більшості випадків знижки є частиною маркетингової стратегії. Вони допомагають супермаркетам збільшити обсяги продажів, залучити більше клієнтів і підтримувати постійний інтерес покупців до асортименту.

