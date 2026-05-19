Літали у Росію і не тільки: журналісти викрили звʼязки родини Єрмака з РФ (розслідування)

Сам Андрій Єрмак був партнером впливового російського банкіра

Борис Єрмак, батько нині підозрюваного ексглава Офісу президента Андрія Єрмака, який також фігурує у справі "Мідас", наприкінці 2019 року літав до Росії транзитом через Білорусь. Це сталося вже після обрання Володимира Зеленського президентом України та призначення Андрія Єрмака його помічником.

Про це повідомляють журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Схеми". Також відомо про спільні компанії Єрмака-молодшого із російським банкіром.

Батьки Єрмака відвідували РФ, коли він вже працював в ОП

2 листопада 2019 року Борис Єрмак рейсом Belavia вилетів із Мінська до Санкт-Петербурга та прибув до аеропорту "Пулково". Назад він повернувся 6 листопада тим самим маршрутом. У поїздці його супроводжувала дружина — мати Андрія Єрмака, яка народилася у місті на Неві.

Переліт Бориса Єрмака в Росію. Фото: "Радіо Свобода"

За даними журналістів, вона щонайменше тричі їздила до РФ через Мінськ: один раз у 2018 році та двічі у 2019-му — в червні й листопаді. Після припинення прямого авіасполучення між Україною та Росією дістатися Санкт-Петербурга можна було лише транзитом через Білорусь.

Батьки Андрія Єрмака. Фото: babel.ua

Андрій Єрмак із батьками. Фото: babel.ua

Борис Єрмак фігурує у справі "Династії"

Ім’я Бориса Єрмака також звучало під час засідання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку. НАБУ та САП підозрюють його у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної резиденції поблизу Києва. За версією слідства, Борис Єрмак був довіреною особою сина та контролював спорудження одного з будинків у кооперативі "Династія" в Козині.

Батько Андрія Єрмака Борис Миколайович. Фото: babel.ua

Сам Андрій Єрмак заперечує будь-яку причетність до цього будівництва. Його батькові офіційних підозр, на відміну від сина, не оголошували.

Журналістам не вдалося отримати коментар Бориса Єрмака. Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив "Схемам", що питання про поїздки родини до Росії не стосуються кримінального провадження, тому він не коментуватиме їх.

Був впливовою фігурою у СРСР

Після призначення Андрія Єрмака головою Офісу президента, який змінив на цій посаді Андрія Богдана, у ЗМІ поповзли чутки про нібито можливі зв’язки його батька з КДБ та ГРУ Росії.

Як писало тоді видання "Бабель", Єрмак-старший у 1980-х роках був важливою фігурою та обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані. Там же тоді він познайомився з деяким нікому невідомим Рахамімом Емануїловим, який згодом став впливовим російським банкіром.

Що повʼязує родину із російським банкіром

Багато років тому Андрій Єрмак допомагав Емануїлову відкрити бізнес в Україні. До слова, той через релігійну громаду пов’язаний із другом Путіна Ільхамом Рагімовим.

Згідно з даними YouControl, Борис Єрмак у 1999–2021 роках очолював компанію "Інтерпромфінанс Україна", співвласником якої був його син разом із громадянином РФ Рахамімом Емануїловим.

Крім того, Андрій Єрмак та Емануїлов були партнерами у компанії "М.Є.П." і раніше володіли "Медійною групою європейського партнерства". Сам Емануїлов у Росії був співвласником "Інтерпромторгу", який заснував "Інтерпромбанк". Одним із великих акціонерів цього банку є сенатор РФ Валерій Пономарьов.

У команді Єрмака пояснювали, що спільна компанія була зареєстрована ще у 1999 році, тривалий час не вела активної діяльності, а сам Емануїлов є науковцем і релігієзнавцем.

