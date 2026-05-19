Летали в Россию и не только: журналисты разоблачили связи семьи Ермака с РФ (расследование)

Сам Андрей Ермак был партнером влиятельного российского банкира

Борис Ермак, отец ныне подозреваемого экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, также фигурирующий в деле "Мидас", в конце 2019 года летал в Россию транзитом через Беларусь. Это произошло уже после избрания Владимира Зеленского президентом Украины и назначения Андрея Ермака его помощником.

Об этом сообщают журналисты проекта "Радио Свобода" "Схемы". Также известно о совместных компаниях Ермака-младшего с российским банкиром.

Родители Ермака посещали РФ, когда он уже работал в ОП

2 ноября 2019 года Борис Ермак рейсом Belavia вылетел из Минска в Санкт-Петербург и прибыл в аэропорт "Пулково". Обратно он вернулся 6 ноября по тому же маршруту. В поездке его сопровождала жена – мать Андрея Ермака, которая родилась в городе на Неве.

По данным журналистов, она, по меньшей мере, трижды ездила в РФ через Минск: один раз в 2018 году и дважды в 2019-м — в июне и ноябре. После прекращения прямого авиасообщения между Украиной и Россией добраться до Санкт-Петербурга можно было только транзитом через Беларусь.

Борис Ермак фигурирует в деле "Династии"

Имя Бориса Ермака также звучало во время заседания ВАКС по избранию меры пресечения Андрею Ермаку. НАБУ и САП подозревают его в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитной резиденции вблизи Киева. По версии следствия Борис Ермак был доверенным лицом сына и контролировал сооружение одного из домов в кооперативе "Династия" в Козине.

Сам Андрей Ермак отрицает всякую причастность к этому строительству. Его отцу официальных подозрений, в отличие от сына, не объявляли.

Журналистам не удалось получить комментарий Бориса Ермака. Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин заявил "Схемам", что вопрос о поездках семьи в Россию не касается уголовного производства, поэтому он не будет комментировать их.

Был влиятельной фигурой в СССР

После назначения Андрея Ермака главой Офиса президента, сменившего на этом посту Андрея Богдана, в СМИ поползли слухи о якобы возможных связях его отца с КГБ и ГРУ России.

Как писало тогда издание Бабель, Ермак-старший в 1980-х годах был важной фигурой и занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане. Там же тогда он познакомился с неким никому не известным Рахамимом Эммануиловым, впоследствии ставшим влиятельным российским банкиром.

Что связывает семью с российским банкиром

Много лет назад Андрей Ермак помогал Эммануилову открыть бизнес в Украине. К слову, тот через религиозную общину связан с другом Путина Ильхамом Рагимовым.

Согласно данным YouControl, Борис Ермак в 1999-2021 годах возглавлял компанию "Интерпромфинанс Украина", совладельцем которой был его сын вместе с гражданином РФ Рахамимом Эммануиловым.

Кроме того, Андрей Ермак и Эммануилов были партнерами в компании "М.Е.П." и раньше владели "Медийной группой европейского партнерства". Сам Эммануилов в России был совладельцем "Интерпромторга", который основал "Интерпромбанк". Одним из крупных акционеров этого банка является сенатор РФ Валерий Пономарев.

В команде Ермака объясняли, что совместная компания была зарегистрирована еще в 1999 году, долгое время не вела активную деятельность, а сам Эммануилов является ученым и религиоведом.

Напомним, за экс-главу ОП внесли сумму залога, который даже превысил назначенные судом 140 млн грн. Наибольшую сумму среди физлиц — 30 млн грн — внес Сергей Ребров. Бывший футболист и тренер Украинской сборной с Ермаком дружат, а состояние спортсмена позволяет выделить такую сумму.