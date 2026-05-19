"Музика поза політикою" скінчилася: відомий співак різко висловився про втікачів та артистів-мовчунів

Артист відповів, чи зможуть вони відновити репутацію в Україні

Український співак Віталій Лобач, якого називають "позашлюбним сином Віктора Павліка", різко висловився про артистів, які після початку повномасштабної війни так і не озвучили чіткої позиції щодо Росії. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" виконавець зізнався, що для нього мовчання під час війни — це вже теж позиція. І, схоже, у шоубізнесі час "я внє палітікі" остаточно закінчився.

Співак прямо згадав тих знаменитостей, які продовжують жити або працювати в Росії чи уникають конкретних заяв про війну. Серед них — Потап, Таїсія Повалій, Ані Лорак, Лоліта Мілявська та Наташа Корольова. За словами Лобача, у час війни нейтралітет виглядає щонайменше дивно.

"Коли твій дім у вогні, ти не можеш стояти осторонь або робити вигляд, що "музика поза політикою". Це вже давно не про політику — це про людяність, гідність і любов до своєї країни", — заявив артист

Виконавець наголосив, що з повагою ставиться до тих українських артистів, які відкрито підтримують країну, займаються волонтерством і просувають українську культуру у світі. А от щодо знаменитостей, які обрали мовчання або комфортне життя в Росії, — тут, за словами співака, висновки кожен українець зробить сам.

"Для мене сьогодні бути українським артистом — це не лише про сцену, а й про позицію", — повідомив Лобач

Віталій Лобач

Також співак висловився і про те, чи зможе український шоубізнес після війни "пробачити" тих артистів, які мовчали або продовжували працювати на російську аудиторію. І тут його відповідь прозвучала доволі чітко.

"Я дуже сподіваюся, що суспільство не буде так легко це пробачати", — сказав артист

