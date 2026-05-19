Позашлюбний син Віктора Павліка? Співак Лобач уперше розкрив правду про родинні зв’язки з артистом

Співак відверто розповів, що насправді пов’язує його з легендою естради

Український співак Віталій Лобач уперше настільки відверто прокоментував чутки, які вже давно гуляють мережею. Артиста неодноразово називали позашлюбним сином Віктора Павліка — через зовнішню та вокальну схожість. В ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" співак вирішив розставити всі крапки над "і" в цьому питанні.

Співак зізнався, що коли вперше почув ці чутки — лише посміявся. "Чесно, коли вперше це почув — посміхнувся. Думаю, не кожному артисту приписують такого "зіркового родича"", — з іронією відповів Лобач.

Віктор Павілк та Віталій Лобач

За словами артиста, людей, ймовірно, збила з пантелику їхня зовнішня схожість і теплі стосунки. Втім, жодних родинних зв’язків між ним і Павліком немає.

"Насправді нас пов’язує музика, взаємна повага і спільна любов до української пісні", — пояснив співак

Лобач також зізнався, що інколи ситуація доходила до абсурду. За його словами, у публічному просторі достатньо "не так подивитися в камеру", щоб народилася нова легенда.

"Можливо, певна зовнішня схожість або випадкові збіги справді дали людям привід для таких розмов. Але я сприймаю це скоріше як цікаву історію, яку придумали люди", — додав артист

Окремо співак пригадав і своє перше особисте знайомство з Віктором Павліком. І саме цей момент, схоже, лише підкинув пального в багаторічні чутки. "Віктор Франкович, побачивши мене, спочатку навіть сказав, що на мить подумав, ніби перед ним стоїть його Сашко", — розповів Лобач.

До речі, артистів сьогодні справді об’єднує творчість. Нещодавно Віталій Лобач та Віктор Павлік записали спільний дует "Ягоди".

