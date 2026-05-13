Банки в четвер оголосять нові ліміти на перекази українців: ексклюзивні подробиці

Обмеження торкнуться двох видів підприємців

Українцям підготували нові обмеження на перекази по рахунках, які будуть офіційно підписані банками та оголошені на базі двох банківських асоціацій (НАБУ та АУБ) у четвер, 14 травня. А набудуть чинності за три місяці, тобто в серпні 2026 року, в межах Меморандуму "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Перший крок до них було зроблено ще в лютому 2025-го, коли банки запровадили ліміти на p2p-перекази та IBAN-платежі в межах 50-150 тис. на місяць грн для простих людей (фізосіб), та зменшили їх до 50-100 тис. грн/міс. з червня, про що писав "Телеграф". А тепер ліміти встановлюють для малого та великого бізнесу.

"Телеграф" дізнався про ключові обмеження ексклюзивно за день до офіційного оголошення та публікує ключові моменти з витримками з документа.

Нові табу в банках стосуватимуться переказів між рахунками і поширюватимуться не на всіх поспіль, а на два типи підприємців:

Новостворених і неактивних (що відновлюють діяльність) фізосіб-підприємців (ФОПи);

Нових і неактивних (так званих "сплячих") юросіб.

При цьому саме поняття "нового ФОПу", за фінмонівською постановою Нацбанку №65, може бути достатньо широким — від 6 до 12 місяців існування залежно від внутрішніх правил банку. Тож варто бути готовими до найгіршого.

По обох групах встановлюються два ліміти на перекази, які будуть скорочені, тобто погіршені. Перший запроваджуються за три місяці з дати підписання Меморандуму (серпень), а другий — після погіршення за 6 місяців з підписання (листопад).

Для нових і неактивних фізосіб-підприємців перші ліміти (серпень-2026) на перекази такі:

ФОП 1 групи — до 600 тис. грн на місяць;

ФОП 2 та 3 групи — до 3 млн грн на місяць.

Зменшення лімітів відбудеться за 6 місяців після підписання (листопад-2026) до наступних значень:

ФОП 1 групи — до 400 тис. грн на місяць;

ФОП 2 та 3 групи — до 1 млн на місяць.

Як бачимо, найбільше постраждають 2-3 групи підприємців, яким обмеження на перекази погіршать одразу втричі.

За аналогічним принципом обрізають і перекази для нових і неактивних ("сплячих") юросіб:

на першому етапі (серпень-2026) — до 5 млн грн на місяць ;

; на другому етапі (листопад-2026) — до 2 млн грн на місяць.

Це все фінансисти пояснюють боротьбою зі схемними бізнесменами й підприємцями, які використовуються для мінімізації оподаткування. Але, як показує практика, під гарячу руку можуть потрапляти й нормальні компанії. Для них у новому Меморандумі передбачено право клієнта запросити збільшення ліміту після подання запитаних банком документів і їх розгляду. Скільки таке дослідження та аналіз даних триватимете — не вказано.

Крім того, новим Меморандумом передбачена більш активна — цілодобова протидія шахраям (з активною фазою вночі), які останнім часом все активніше атакують рахунки населення. Не тільки лишаючи людей без накопичених грошей, а ще й оформлюючи на них кредити (карткові) та одразу їх викрадаючи, лишаючи українців з боргами. Банки згодом вибивають ці заборгованості, не зважаючи на статус постраждалих.

Ще один важливий момент документа — домовленість банків про обмін інформацією про так званих підозрілих клієнтів, якими на справді можуть визнати будь-кого. Бо ознаки цієї підозрілості банки визначають самостійно й не мусять розголошувати, згідно з нормативами Нацбанку.

Фактично остаточно легалізується розголошення банківської таємниці, відбувається її повна руйнація в Україні, й нікого не обходить бажання людини тримати дані про себе в одній фінустанові. Таким чином, банкіри не стали чекати створення реєстру так званих дропів (поганих клієнтів), який анонсував Нацбанк з прийняттям відповідного закону. Вони вирішили передавати інформацію про клієнтів з рук в руки, без додаткових пояснень. Занесуть цей пункт дрібним шрифтом в клієнтський договір, який всі вимушені підписувати для відкриття рахунку, й по всьому.

Водночас попри зростаючу в Україні інфляцію та знецінення гривні, банкіри не переглянули (не поліпшили) ліміти на перекази для фізосіб, хоча це й очікувалось раніше, про що писав "Телеграф". Прості люди, якщо вони не офіційні волонтери (з реєстрацією в Податковій) і не надали довідок про великі доходи, й надалі можуть за місяць здійснювати перекази не більше за 50-100 тис. грн.

Ці обмеження торік також було пролобійовано регулятором через дві згадані асоціації: НАБУ — Національну асоціацію банків України та АУБ — Асоціацію українських банків. Після чого під ними підписалися майже всі чинні банки.

Фото з Меморандуму - які ліміти і для кого введуть з 14 травня