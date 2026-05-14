Євробачення загнало її у борги. Яким був виступ Олени Тополі 16 років тому (відео)

Пам’ятаєте про її розривний хіт 2010 року?

Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, заявила про готовність ще раз взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі.

Під час передшоу "Євробачення 2026" у студії "Суспільне" артистка зізналася, що погодилася б на цю поїздку лише за дуже великі гроші. За словами виконавиці, для участі їй необхідний бюджет у розмірі щонайменше 450 тисяч доларів.

За великі гроші. Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді. Це було 450 тисяч доларів. Я розумію, що різні країни по-різному коштують, але Норвегія, Осло, – це одне із найдорожчих міст, тому отак. На менше я не згодна Олена Тополя

Примітно, що 16 років тому співачка спочатку взагалі не планувала брати участь у Національному відборі та пішла туди лише за порадою свого тодішнього продюсера Вадима Лисиці. У підсумку вона представила Україну із сильною драматичною піснею Sweet People та зуміла посісти десяте місце у фіналі.

Залаштунки Євробачення 2010 виявилося для команди артистки важким фінансовим випробуванням. Держава тоді ніяк не підтримала представницю України, тому команді довелося позичати величезні суми. Після завершення конкурсу Олені Тополі та її продюсерам довелося виплачувати ці кредити протягом кількох років, хоча частину боргів спонсори їм простили. Після повернення в Україну їй вручили лише подарунок.

Коли я повернулася з Євробачення, я отримала в подарунок картинку українського художника. Мені здається, видруковану на принтері. Потиснули руки Олена Тополя

