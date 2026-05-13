Єрмака намагались закидати яйцями після суду (відео)

Нападник намагався влучити в експосадовця яйцями

Після засідання Вищого антикорупційного суду на колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака був здійснений "напад". На вулиці молодий хлопець кинув в експосадовця два яйця, але промахнувся.

Після цього нападник почав викрикувати образи на адресу ексглави ОП. Відео інциденту оприлюднив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

"У Єрмака кинули яйцем, коли він йшов по вулиці після засідання суду Хлопець не влучив, а згодом його почав зупиняти чоловік у цивільному. При цьому з боку нападника лунали погрози і образи на адресу Єрмака.", — написав Ян Доброносов.

Як відреагував Єрмак?

Колишній глава Офісу президента відреагував спокійно. Він подивився, що відбувається та на хлопця і пішов собі далі

Новина доповнюється…