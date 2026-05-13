Єрмаку подарували іконку в суді: як виглядає подарунок від скандальної журналістки (фото)

На думку журналістки, ексочільник ОП зробив багато хорошого для нашої держави

Під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу у справі кооперативу "Династія" колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку подарували ікону. Такий презент йому зробила журналістка Ірма Крат.

Жінка передала "оберіг" ексглаві ОП, аби він його захищав, бо "він зробив багато хорошого для України". Фотографіями "подарунку" з зали суду поділився кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Андрій Єрмак отримав неочікуваний подарунок. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Чим відома Ірма Крат

Ірма Крат українська журналістка, блогерка й активістка, яка відома тим, що не раз відзначалась скандальними вчинками. У 2013 році брала участь у Революції гідності в Києві. Вела онлайн-стріми з Майдану. За її словами, створила на Євромайдані Першу Незалежну Жіночу Сотню

У 2014 році провела 77 днів у полоні російських бойовиків у Слов’янську Донецької області. У квітні 2014-го вона приїхала у місто як журналістка, де, за її словами, була викрадена посеред вулиці. Під час перебування в полоні Крат виходила на брифінг з представниками "народного ополчення Донбасу" у Слов’янську і робила заяви, на користь російської пропаганди.

У липні 2014 року звільнена з полону після деокупації Слов'янська українською армією. Крат після звільнення з полону говорячи про бойовиків на Донбасі стверджувала, що "зрозуміла цих людей", за що нарвалась на критику в мережі.

У 2015 році була затримана за спробу підпалити посольство РФ у Києві коктейлями Молотова, вимагаючи звільнення з російської в'язниці Надії Савченко.

У 2016 році звинуватила тодішнього президента Петра Порошенка в тому, що СБУ нібито спеціально підіслала їй агента, який її звабив, щоб через неї увійти в довіру до націоналістів.

У вересні 2023 року вона пропонувала взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського, якому суд призначив арешт у справі про шахрайство.

