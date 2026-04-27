Між Україною та Ізраїлем назріває конфлікт: що відомо про судно з краденим зерном

Марія Назарова
До портів Ізраїлю заходять судна з окупованого Бердянська Новина оновлена 27 квітня 2026, 17:57
Український чиновник назвав поведінку Єрусалиму ляпасом

Україна та Ізраїль опинилися на межі дипломатичного конфлікту через зерно, вивезене із захоплених українських територій.

Одне судно вже було розвантажене в Ізраїлі, а друге наближається до порту Хайфи, попри протести України, повідомляє журналіст Axios Барак Равід з посиланням на українське джерело.

"Ми відстежуємо це нове судно і не залишимо це поза увагою. Якщо йому дозволять пришвартуватися та розвантажитися, це матиме наслідки, особливо для наших двосторонніх зв’язків. Ми залишаємо за собою право застосувати повний комплекс дипломатичних та міжнародно-правових заходів", — сказав український дипломат.

За його словами, Ізраїль "проігнорував" українські заперечення, і це "схоже на ляпас".

За даними спеціалізованого сервісу Marine Traffic, судно заходило до порту на Криті у понеділок, 27 квітня, після чого продовжило хід.

Примітно, що трекінг судна починається в районі Греції, причому не в порту, а на відстані від берега. Це може свідчити про відключення GPS.

Завідувачка кафедри бізнес-журналістики та цифрових медіа, журналістка-розслідувачка Катерина Яресько два дні тому зазначала, що до Хайфи підходить ще одне судно із зерном з окупованих територій України – PANORMITIS (IMO: 9445021) з вантажем у вигляді 6201.56 т пшениці та 19043.73 т ячменю.

"PANORMITIS перебував на якірній стоянці порту Кавказ у російських територіальних водах, не порушував Державний кордон України. Порушення вчиняли судна, що доставили йому зерно. Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезено з Керчі та Бердянська, однак стверджувати це ми не можемо", — йдеться у публікації.

Яресько уточнює, що докази вдалося зібрати лише за одним перевізником – LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська та перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня.

"Документи на вантаж Пестрикова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов із Бердянська завантаженим. Це робиться тому, що в Бердянську немає митного пункту, і це допомагає російським окупантам приховувати походження зерна", — пише вона.

За її інформацією, завантаження відбувалося у Бердянську з 7 по 15 квітня. Експортером є "Петрохліб-Кубань" — компанія, що займається вивозом зерна з окупованих територій на постійній основі.

Яресько додала, що в Україні за фактами вивезення зерна з окупованих територій ведеться кримінальне провадження, для реалізації якого важлива співпраця з державою, куди прийшло таке судно, а також можливість зібрати докази.

"Ізраїль відмовив Україні у наданні міжнародно-правової допомоги у попередньому випадку з судном ABINSK (IMO: 9303869). Другий поспіль рейс показує, що проблема має системний характер, до Ізраїлю регулярно завозиться зерно з окупованих територій України", – резюмує вона.

