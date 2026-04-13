"Час зняти рожеві окуляри". Що чекає Україну та Європу після перемоги Мадяра в Угорщині

Тетяна Крутякова ,
Володимир Путін та переможець виборів в Угорщині Новина оновлена 13 квітня 2026, 16:42
Володимир Путін та переможець виборів в Угорщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Будапешт не має чіткої проукраїнської позиції

Переможець парламентських виборів в Угорщині від опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр навряд чи сильно змінить риторику країни і щодо України, і щодо Росії. На це є кілька причин.

Про них "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Чи можна чекати налагодження відносин України з Угорщиною

Почнемо з того, що не варто надягати рожеві окуляри під час оцінювання нового кабінету Мадяра. По-перше, різкої зміни політики Угорщини щодо України не відбудеться. Цей процес і значною мірою залежить від дипломатичних зусиль сторін. По-друге, угорське суспільство перегріто антиукраїнською риторикою. Мадяр хоч й атакував цю політику, але він не може згорнути її одномоментно.

Він не буде цього робити, тому що його погляди десь мають елементи критичного ставлення до України. Відповідно, суттєві якісні зміни у відносинах можливі лише як наслідок певних кроків один одному назустріч. Угорщина буде і далі ставити питання про угорську меншину в Україні, про мовний закон, про освіту угорською мовою в Україні. І нам треба буде на це давати відповідь.

Тобто так чи інакше це питання, яке треба буде вирішувати на експертному рівні, формувати якісь пакети пропозицій для нормалізації відносин, а потім по ньому рухатися і йти на компроміси. І тоді можна говорити про якісну зміну відносин.

Віталій Кулик

Чи зніме Угорщина вето на кредит в 90 млрд від ЄС

Угорщина не буде надто стримувати виділення Україні європейських грошей, хоча це не означає, що вона зніме вето відразу, але може спростити можливість домовитись. Адже при Орбані така можливість була виключена, а при Мадярі вона з'явилась. Але це не означає, що от він став прем'єром-міністром і нам раптом Угорщина дає зелене світло.

Це має бути здійснено через певні дипломатичні кроки. Мадяр, скоріш за все, буде і далі залишатися євроскептиком в питанні інтеграції України в Європейський Союз. Тому ми будемо чути від нього постійно зауваження, певні скептичні настрої тощо. В якийсь момент може здатися, що це повертається Орбан.

Які відносини Угорщини та Росії будуть після виборів

Наразі в Будапешта немає відверто проукраїнської політики Мадяра. Це треба розуміти. Стосовно Росії Угорщина не збирається відмовлятися від дешевих російських енергоносіїв. І це варто розуміти, що альтернативи для Угорщини дешевих енергоносіїв — це зростання ціни, а це означає втрату рейтингу.

Якщо угорці протягом короткого часу відчують суттєве підвищення тарифів і цін — це не в інтересах Мадяра. Він буде загравати з Росією, принаймні щодо того, що він якийсь об'єм специфічних відносин з Росією не буде намагатися зберегти. Мадяр не буде діяти як діяв там Сіярто і Орбан, як агенти впливу чи агенти ФСБ.

Він буде намагатися зберегти канали комунікації з Москвою. Він не буде займати антиросійську позицію, але на словах буде достатньо витриманий і займати виважену позицію. Знову ж таки, це може дратувати Україну. Ми можемо чекати від Угорщини більш чіткої позиції, але її не буде. Я б, чесно кажучи, зараз і не вимагав би від Угорщини якоїсь однозначності в ставленні до Росії.

Її, в принципі, не може бути в нинішньому політичному розкладі. Мадяра ніхто не підпирає з ліберального боку. У нього немає опозиції зліва. В нього є опозиція справа. І його проєвропейська орієнтація вона не збалансована іншою політичною силою, яка може до нього пред'являти якісь претензії в самій Угорщині. Демократична коаліція не є тим суб'єктом, який може йому щось висувати. Поки з'явиться ліберальна опозиція, пройде ще деякий час. Варто пам'ятати, що сам Мадяр виходить з "Фідес" і з консервативного середовища.

Як Мадяр може змінити відносини з Європою та США

Європі доведеться з Мадяром мати справу, доведеться враховувати його позицію, а він захоче це конвертувати в преференції. І балансувати в тому числі між Сполученими Штатами і Росією, Європейським Союзом, отримувати далі субвенції від Європейського Союзу, намагатися зберегти якісь об'єми російських грошей. Це буде складна гра з багатьма такими вузькими точками.

Чи може Угорщина знайти альтернативу нафтопроводу "Дружба"

В мене нема відповіді на те, що буде з "Дружбою". Це не завершений проєкт. Він може бути опцією майбутніх домовленостей. Тому тут відкривається простір для переговорів, для налагоджування відносин із Мадяром. Україні доведеться запустити "Дружбу". Це не можна виключати, адже цей нафтопровід — це не лише транзит з Росії, це також Одеса-Броди для нафти.

У випадку завершення гарячої фази припинення війни каспійська нафта буде виходити на ринок всіма можливими шляхами, в тому числі поставками через Чорне море і де наша труба може бути опцією.

Мадяр — це другий Орбан? Що каже Загородній про нового лідера

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що Мадяр нічим особливо не відрізнятиметься від Орбана. Адже тривалий час був в партії "Фідес", а також він проти членства України в ЄС.

"Плюс-мінус буде така ж політика відстоювання, також казатиме нам щодо прав угорців. Мадяр не сильно змінить позицію Угорщини, щоб допомагати в рамках НАТО Україні та багато іншого. По суті, на мій погляд, він відрізняється від Орбана лише тим, що він молодший і стрункіший.

Я взагалі вважаю, що його теж фінансували росіяни, бо Орбан міг бути вже надто дорогим в обслуговуванні, міг уже не виконати якісь свої зобов'язання, і росіяни теж могли зробити ставку на нього. Тому я не вважаю, що сильно щось зміниться", — резюмує експерт.

