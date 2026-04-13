"Час зняти рожеві окуляри". Що чекає Україну та Європу після перемоги Мадяра в Угорщині

Будапешт не має чіткої проукраїнської позиції

Переможець парламентських виборів в Угорщині від опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр навряд чи сильно змінить риторику країни і щодо України, і щодо Росії. На це є кілька причин.

Про них "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Чи можна чекати налагодження відносин України з Угорщиною

— Почнемо з того, що не варто надягати рожеві окуляри під час оцінювання нового кабінету Мадяра. По-перше, різкої зміни політики Угорщини щодо України не відбудеться. Цей процес і значною мірою залежить від дипломатичних зусиль сторін. По-друге, угорське суспільство перегріто антиукраїнською риторикою. Мадяр хоч й атакував цю політику, але він не може згорнути її одномоментно.

Він не буде цього робити, тому що його погляди десь мають елементи критичного ставлення до України. Відповідно, суттєві якісні зміни у відносинах можливі лише як наслідок певних кроків один одному назустріч. Угорщина буде і далі ставити питання про угорську меншину в Україні, про мовний закон, про освіту угорською мовою в Україні. І нам треба буде на це давати відповідь.

Тобто так чи інакше це питання, яке треба буде вирішувати на експертному рівні, формувати якісь пакети пропозицій для нормалізації відносин, а потім по ньому рухатися і йти на компроміси. І тоді можна говорити про якісну зміну відносин.

Віталій Кулик

Чи зніме Угорщина вето на кредит в 90 млрд від ЄС

— Угорщина не буде надто стримувати виділення Україні європейських грошей, хоча це не означає, що вона зніме вето відразу, але може спростити можливість домовитись. Адже при Орбані така можливість була виключена, а при Мадярі вона з'явилась. Але це не означає, що от він став прем'єром-міністром і нам раптом Угорщина дає зелене світло.

Це має бути здійснено через певні дипломатичні кроки. Мадяр, скоріш за все, буде і далі залишатися євроскептиком в питанні інтеграції України в Європейський Союз. Тому ми будемо чути від нього постійно зауваження, певні скептичні настрої тощо. В якийсь момент може здатися, що це повертається Орбан.

Які відносини Угорщини та Росії будуть після виборів

— Наразі в Будапешта немає відверто проукраїнської політики Мадяра. Це треба розуміти. Стосовно Росії Угорщина не збирається відмовлятися від дешевих російських енергоносіїв. І це варто розуміти, що альтернативи для Угорщини дешевих енергоносіїв — це зростання ціни, а це означає втрату рейтингу.

Якщо угорці протягом короткого часу відчують суттєве підвищення тарифів і цін — це не в інтересах Мадяра. Він буде загравати з Росією, принаймні щодо того, що він якийсь об'єм специфічних відносин з Росією не буде намагатися зберегти. Мадяр не буде діяти як діяв там Сіярто і Орбан, як агенти впливу чи агенти ФСБ.

Він буде намагатися зберегти канали комунікації з Москвою. Він не буде займати антиросійську позицію, але на словах буде достатньо витриманий і займати виважену позицію. Знову ж таки, це може дратувати Україну. Ми можемо чекати від Угорщини більш чіткої позиції, але її не буде. Я б, чесно кажучи, зараз і не вимагав би від Угорщини якоїсь однозначності в ставленні до Росії.

Її, в принципі, не може бути в нинішньому політичному розкладі. Мадяра ніхто не підпирає з ліберального боку. У нього немає опозиції зліва. В нього є опозиція справа. І його проєвропейська орієнтація вона не збалансована іншою політичною силою, яка може до нього пред'являти якісь претензії в самій Угорщині. Демократична коаліція не є тим суб'єктом, який може йому щось висувати. Поки з'явиться ліберальна опозиція, пройде ще деякий час. Варто пам'ятати, що сам Мадяр виходить з "Фідес" і з консервативного середовища.

Як Мадяр може змінити відносини з Європою та США

— Європі доведеться з Мадяром мати справу, доведеться враховувати його позицію, а він захоче це конвертувати в преференції. І балансувати в тому числі між Сполученими Штатами і Росією, Європейським Союзом, отримувати далі субвенції від Європейського Союзу, намагатися зберегти якісь об'єми російських грошей. Це буде складна гра з багатьма такими вузькими точками.

Чи може Угорщина знайти альтернативу нафтопроводу "Дружба"

— В мене нема відповіді на те, що буде з "Дружбою". Це не завершений проєкт. Він може бути опцією майбутніх домовленостей. Тому тут відкривається простір для переговорів, для налагоджування відносин із Мадяром. Україні доведеться запустити "Дружбу". Це не можна виключати, адже цей нафтопровід — це не лише транзит з Росії, це також Одеса-Броди для нафти.

У випадку завершення гарячої фази припинення війни каспійська нафта буде виходити на ринок всіма можливими шляхами, в тому числі поставками через Чорне море і де наша труба може бути опцією.

Мадяр — це другий Орбан? Що каже Загородній про нового лідера

Керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній вважає, що Мадяр нічим особливо не відрізнятиметься від Орбана. Адже тривалий час був в партії "Фідес", а також він проти членства України в ЄС.

"Плюс-мінус буде така ж політика відстоювання, також казатиме нам щодо прав угорців. Мадяр не сильно змінить позицію Угорщини, щоб допомагати в рамках НАТО Україні та багато іншого. По суті, на мій погляд, він відрізняється від Орбана лише тим, що він молодший і стрункіший. Я взагалі вважаю, що його теж фінансували росіяни, бо Орбан міг бути вже надто дорогим в обслуговуванні, міг уже не виконати якісь свої зобов'язання, і росіяни теж могли зробити ставку на нього. Тому я не вважаю, що сильно щось зміниться", — резюмує експерт.

