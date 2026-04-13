Мадяр схожий на Орбана: чого Україні чекати від переможця виборів в Угорщині

Києву треба готуватись до співпраці та прагматичного підходу

Переможець парламентських виборів в Угорщині від опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр наголосив, що країна вимушена сісти за стіл переговорів з Росією. Тут у багатьох одразу виникають побоювання, що Будапешт знову буде залежним від Москви та проросійський вплив нікуди не дінеться.

Як зазначив "Телеграфу" український політолог Євген Магда, Україна має знизити свої очікування щодо Угорщини після виборів.

Чи нема загрози, що Угорщина дійсно підсяде на російську "енергетичну голку"? Тим більше, що Мадяр заявив, що уряд буде не проукраїнський, а проугорський, і він буде відстоювати інтереси всіх угорців (а в їхніх інтересах — поставка дешевих енергоносіїв). Чи не стане він новим Орбаном?

— На мою думку, в України після перемоги Петра Мадяра виникають необґрунтовані очікування, що все кардинально зміниться. Насправді у суспільному дискурсі Будапешта немає великого запиту на зміну відносин з Києвом.

Тому що там є травма Тріанона (історична та психологічна травма угорського суспільства, спричинена підписанням Тріанонського мирного договору, — ред.), є накручений Орбаном власний електорат і є той факт, що політично Мадяр і Орбан в одному сегменті політичного спектра.

"Вони націоналісти, тільки з різним ступенем цивілізованості, я б так сказав. І Мадяр виграв просто за рахунок того, що він молодший, що він начебто грає проти системи і так далі", — каже Магда.

Він додає, що це все не просто електоральні технології, це все боротьба за різноманітні політичні перспективи. Тому Україна повинна сформувати порядок денний відносин з Угорщиною, який відповідає інтересам обох країн. Бо, коли головою був Орбан, чимало вирішували емоції, наразі час для прагматизму та готовності співпрацювати.

Що передувало

Після оголошення перемоги Мадяр заявив, що Угорщині доведеться сісти за стіл переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Географічне становище ні Росії, ні Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність також збережеться на деякий час. Необхідно посилити диверсифікацію, але це не станеться відразу. За потреби ми вестимемо переговори, але друзями ми не станемо", — сказав він.

