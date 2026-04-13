Чи отримає Україна 90 млрд з приходом Мадяра: експерт пояснив

Партія "Тиса" тепер має конституційну більшість та не мусить ні з ким нічого погоджувати

Переможець парламентських виборів в Угорщині від партії "Тиса" Петер Мадяр зробив заяву щодо надання Україні 90 млрд євро. За його словами, рішення було ухвалено, та незрозуміло, навіщо його переглядати.

Ситуація щодо виділення коштів України настільки заплуталася через дії Віктора Орбана, що одразу неясно, що Мадяр мав на увазі. "Телеграф" розбирався про яке рішення йдеться та чи отримає Україна гроші від ЄС.

Через Орбана погоджені 90 млрд так і не дійшли до України

Експерт, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус нагадав, що свого часу премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, як і інші лідери ЄС, погодив, що вони дадуть 90 млрд євро Україні.

"Але коли дійшло до фізичного виділення цих грошей, попри те, що згода на їхнє виділення була, Орбан сказав, що він не буде своїми грошима входити, а також Словаччина та Чехія", – пояснив Ус.

Ба більше, голова уряду Угорщини заблокував ухвалення рішення в останній момент, при тому, що на етапі погодження він не був проти за умови, що його країна не виділятиме кошти.

А вже у момент голосування Орбан відмовився підтримати надання Україні 90 млрд євро, мотивуючи це ситуацією з нафтопроводом "Дружба", сказав експерт.

Таким чином він намагався шантажувати Україну. Політичний консультант наголосив, що на сьогодні Будапешт не віддав свій голос за виділення грошей Києву.

Чи наслідуватиме Мадяр тактику Орбана щодо виділення грошей

Петер Мадяр висловив своє здивування тим, що Угорщина у грудні погодила їхнє виділення, але Орбан не проголосував за це. На його думку, треба було або не погоджувати це рішення спочатку, або не блокувати його потім.

Саме за непослідовність Орбана критикували й в Єврокомісії.

"Не знаю, коли збереться новий склад парламенту Угорщини. Зрозуміло, що партія "Тиса" тепер має конституційну більшість, тобто їм не треба ні з ким нічого погоджувати", – пояснив Ус.

На його думку, головне, щоб наступник Орбана підтвердив попереднє рішення Будапешта про те, що ЄС ці гроші виділяє без внеску Угорщини.

"Коли Мадяр буде на першому засіданні Ради ЄС, якщо його прем'єром оберуть, він просто може сказати "я підтримую" або утриматися. Головне, щоб не проголосував проти", – пояснив експерт.

Коли Україна отримає гроші

Останні місяці Брюссель працював над архітектурою надання коштів, аби як тільки буде знято вето Угорщини, направити гроші не першочергові потреби України, насамперед — оборонні. Визначено пріоритетні напрямки, де Київ потребує підтримки, повідомило "Телеграфу" джерело в Єврокомісії.

Кіпр, який наразі головує в Раді ЄС і визначає політичні пріоритети для блоку, порушить питання розблокування кредиту на засіданні послів "якомога скоріше".

"Слова Мадяра дали сигнал, що рішення може бути ухвалене ще до того, як його уряду візьметься до виконання своїх повноважень — а це має статися протягом місяця", – сказав співрозмовник.

Раніше український політолог Євген Магда заявив, що Петер Мадяр може почати повторювати політику свого попередника Віктора Орбана, і Україні слід до цього готуватись. Адже Будапешт вже заговорив про можливість переговорів з Росією щодо енергетичних носіїв.