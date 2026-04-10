Україна близька до миру? Що насправді означають слова Буданова

Сторони можуть розглядати різні варіанти завершення війни

У мирних переговорах між Україною та Росією видно помітний прогрес. Ймовірно, питання врегулювання війни може тривати небагато часу.

Таку заяву раніше робив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg. За його словами, поступово сторони наближаються до компромісу.

"Всі вони (росіяни, — ред.) розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", — сказав Буданов.

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб дізнатися про їхню позицію та прогнози з цього питання. Зазначимо, що їхні думки розійшлися.

Журналіст та публіцист Іван Яковіна в ексклюзивному коментарі для "Телеграф" наголошує, що ще з 2014 року він дотримується наступної позиції — поки російський голова Володимир Путін перебуває при владі, війна не закінчиться.

Не буде жодної мирної угоди, доки він сидить у Кремлі сказав співрозмовник.

Водночас політолог Ігор Рейтерович вважає,що такі заяви можуть бути частиною дипломатичної стратегії. Він каже, що перш за все це спроба нагадати, що переговори все ж таки тривають, нехай і вкрай повільно.

По-друге, очевидно, що на них розглядають різні варіанти завершення війни, чого не було раніше. Головне питання – чи зійдуться "червоні кордони" двох сторін. Але поки що я б розглядав це, перш за все, як спробу нагадати, що не все так погано. Ну і сигнал американцям – ми готові говорити далі підсумував політолог.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що Київ демонструє готовність до продовження переговорного процесу, зокрема з чутливих гуманітарних питань. Тобто, немає табуйованих повністю тем, та повістку цих переговорів українська сторона може моделювати, просувати в українському суспільстві.

Експерт додав, що заяви Буданова співпали за часом з ініціативою Москви про так зване "великоднє перемир'я". Це також може говорити про взаємні сигнали сторін про продовження контакту.

Тобто обидві сторони показали готовність до продовження переговорів. Чи є це повідомлення-меседжі одне одному? Тут багато відкритого залишається. Ми не маємо чіткого уявлення. Але я думаю, що і перша, і друга – і заява Буданова, і пасхальне перемир'я – має своїм споживачем Трампа пояснив Кулик.

Кулик також нагадав про плани поновлення тристороннього формату консультацій та очікувані контакти на рівні спеціальних представників. Це може свідчити про наближення до обговорення рамок потенційної угоди.

Тому ця заява Буданова — це ілюстрація того, що Київ готовий до конструктивного діалогу, готовий до розмови, складної розмови, яка включає зокрема питання церкви, питання гуманітарного характеру, і питання політичного рішення вважає співрозмовник.

Окремо Кулик наголосив на питанні так званих "кордонів прийнятного" у переговорах. Кордонами прийнятного він називає Конституцію України. Тобто зміни до Конституції не можуть бути прийняті у швидкому варіанті будь-яким експрес-методом під час війни.

Тому я саме Конституцію зараз бачив би як рамку прийнятного. Щодо розмежування на землі, то я не виключаю, що можуть бути різні варіанти встановлення лінії розмежування. Вона може зміститися, може бути змінена, може бути обмін будь-якими підконтрольними сторонам територій. Однак я дуже сумніваюся, що йдеться зараз про те, що ми вже погодилися на вихід із Краматорська чи Слов'янська. Це ще попереду переговорів підсумував експерт.

Чому тристоронні переговори були припинені

З початком війни на Близькому Сході увага США змістилася на цей регіон. Мирні переговори між Україною, США та РФ переносилися декілька разів. Зустріч запланована на кінець лютого, потім на початок березня, але її знову відклали.

За словами Володимира Зеленського, внаслідок війни в Ірані США готові були провести черговий раунд переговорів лише на своїй території. Українська сторона одразу погодилася, але росіяни були категорично проти зустрічі у Штатах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Федір Веніславський назвав новий фактор, який заважає закінчити війну в Україні.