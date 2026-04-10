Украина близка к миру? Что на самом деле значат слова Буданова

Стороны могут рассматривать разные варианты завершения войны

В мирных переговорах между Украиной и Россией виден заметный прогресс. Вероятно, вопрос урегулирования войны может занять немного времени.

Такое заявление ранее делал глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Bloomberg. По его словам, постепенно стороны приближаются к компромиссу.

"Все они (россияне, — ред.) понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", — сказал Буданов.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать их позицию и прогнозы по данному вопросу. Отметим, что их мнения разошлись.

Журналист и публицист Иван Яковина в эксклюзивном комментарии для "Телеграф" акцентирует, что еще с 2014 года он придерживается следующей позиции — пока российский глава Владимир Путин находится у власти, война не закончится.

Не будет никакого мирного соглашения, пока он сидит в Кремле сказал собеседник.

Иван Яковина

В то же время политолог Игорь Рейтерович полагает, что подобные заявления могут быть частью дипломатической стратегии. Он говорит, что прежде всего это попытка напомнить, что переговоры все же продолжаются, пусть и крайне медленно.

Игорь Рейтерович

Во-вторых, очевидно, что на них рассматривают разные варианты завершения войны, чего не было раньше. Главный вопрос – сойдутся ли "красные границы" двух сторон. Но пока я бы рассматривал это, прежде всего, как попытку напомнить о том, что не все так плохо. Ну и сигнал американцам – мы готовы дальше говорить подытожил политолог.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что Киев демонстрирует готовность к продолжению переговорного процесса, в том числе по чувствительным гуманитарным вопросам. То есть, нет табуированных полностью тем, и повестку дня этих переговоров украинская сторона может моделировать, продвигать в украинском обществе.

Эксперт добавил, что заявления Буданова совпали по времени с инициативой Москвы о так называемом "пасхальном перемирии". Это также может говорить о взаимных сигнала сторон о продолжении контакта.

То есть, обе стороны показали готовность к продолжению переговоров. Есть ли это сообщение-меседжи друг другу? Здесь много открытого остается. Мы не имеем четкого представления. Но я думаю, что и первое, и второе – и заявление Буданова, и пасхальное перемирие – имеет своим потребителем Трампа. объяснил Кулик.

Кулик также напомнил о планах возобновления трехстороннего формата консультаций и ожидаемых контактах на уровне специальных представителей. Это может говорить о приближении к обсуждению рамок потенциального соглашения.

Поэтому это заявление Буданова — это иллюстрация того, что Киев готов к конструктивному диалогу, готов к разговору, сложному разговору, который включает, в частности, и вопросы церкви, и вопросы гуманитарного характера, и вопросы политического решения. полагает собеседник.

Виталий Кулик

Отдельно Кулик акцентировал на вопросе так называемых "границ приемлемого" в переговорах. Границами приемлемого он называет Конституцию Украины. То есть, изменения в Конституцию не могут быть приняты в быстром варианте каким-либо экспресс-методом во время войны.

Поэтому я бы именно Конституцию сейчас видел как рамку приемлемого. Что касается разграничения на земле, то я не исключаю, что могут быть разные варианты установки линии разграничения. Она может сместиться, она может быть изменена, может быть обмен какими-либо подконтрольными сторонам территорий. Однако я очень сомневаюсь, что речь идет сейчас о том, что мы уже согласились на выход из Краматорска или Славянска. Это еще впереди переговоров. подытожил эксперт.

Почему трехсторонние переговоры были приостановлены

С началом войны на Ближнем Востоке внимание США сместилось на этот регион. Мирные переговоры между Украиной, США и РФ переносились несколько раз. Встреча планировалась на конец февраля, затем на начало марта, но ее снова отложили.

По словам Владимира Зеленского, в результате войны в Иране США готовы были провести очередной раунд переговоров только на своей территории. Украинская сторона сразу согласилась, но россияне были категорически против встречи в Штатах.

