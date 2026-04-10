Переговори, удари по Росії, обмін полоненими: Буданов зробив низку важливих заяв

Найближчими днями на Україну можуть чекати хороші новини

Генерал-лейтенант, голова Офісу Президента України Кирило Буданов зробив низку важливих заяв щодо поточних подій в Україні, ударів по російських НПЗ, війни на Близькому Сході, єдності українців та багато іншого.

Про це він розповів у спільному інтерв’ю кореспондентам Укрінформу та Новини.LIVE.

"Переговорний процес триває"

Буданов каже, що переговорний продовжиться, а в Україні чекають на американську делегацію. Це може статися приблизно через тиждень після Великодня.

"Він продовжуватиметься. Ми сподіваємось і чекаємо на приїзд американської делегації – про це сьогодні президент України також на офіційній частині заходу всім повідомив. Тож сподіваємося на краще", — сказав він.

Контакт із росіянами

Глава ОП підтвердив, що українська сторона зараз має контакт зі стороною противника. Він також розповів, про що точаться розмови.

"Про питання, якими ми займаємося. Водночас ми всі сподіваємося на обмін найближчим часом. Тому і про це теж. Обмін сам по собі не стане. Його треба робити", — каже Буданов.

При цьому він зазначив, що є шанс на поновлення тристоронника переговорів.

"Ви розумієте, що ми не можемо поставити крапку ні позитивну, ні негативну без особистої зустрічі (лідерів країн – ред.) – і росіяни це теж розуміють. Повірте, все це все одно станеться", – пояснив Буданов.

На його думку, лідери мають поставити останню точку.

Обмін полоненими

Перед Великоднем або після можуть бути хороші новини щодо обміну військовополоненими, які утримуються в Росії.

"Ми сподіваємося. За день до або через день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо", — сказав він.

Війна на Близькому Сході — що це дало Росії

Буданов каже, що Росія отримала деякі переваги від конфлікту на Близькому Сході.

"Це певною мірою пішло їм "у плюс" – ви це теж розумієте, через різкий стрибок цін на нафтопродукти, перш за все. Їхні певні юридичні, скажімо так, одиниці, давайте так це назвемо, повиходили з-під санкцій, що теж додало їм оптимізму, скажімо так. Ну і, в принципі, різкий стрибок цін (на нафту, – ред.) – це для них величезний плюс. Наші удари, які ми завдаємо по їхніх НПЗ, не можуть, на жаль, зрівнятися з тим стрибком цін, який відбувся. Але вони точно впливають на нафтову та нафтогазову галузь Російської Федерації", — пояснює він.

Але також Буданов зазначив, що удари по НПЗ не буде припинено.

Кирило Буданов. Фото: Facebook

"Дрони не зроблять цю війну за нас"

Росія щомісяця зазнає великих втрат в особовому складі — 30-35 тис, але стратегічна мета — 50 000. На питання про те, чи може на це вплинути більша кількість дронів, буданов сказав:

"Я, ви знаєте, мабуть, не є фанатом ідеї, що дрони зроблять цю війну за нас. Вибачте, без людей війни не виграються. Без людей війни програються – таке є. Але щоб виграти без людей – так не буває".

Де шукати єдність

Говорячи про ситуацію з суспільством та війною, журналісти нагадали про нещодавні випадки нападів на військових, які відбувалися у різних регіонах. Вони наголосили, що ця тенденція підриває необхідну для країни єдність.

"Я тому й казав сьогодні на цій зустрічі (перед нашим інтерв’ю генерал Буданов мав зустріч із закарпатським духовенством, – ред.) про єдність. Щодо цього: по-перше, людській тупості нема краю і ніколи не буде; по-друге, є реальні проблеми, проблеми, скажімо так, ментальні в нашому суспільстві. Бо з одного боку, всі говорять, що треба воювати до перемоги – і з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є великою, величезною проблемою! Разом з тим, слід пам'ятати, що коли людина ухиляється від мобілізації (так, можна казати, що в нього там є якісь думки – це він сам себе буде так виправдовувати), але ж є абсолютно така людська проблема, про яку слід пам'ятати. Це наші хлопці, які на передовій, і їх теж треба кимось замінювати. І вони там цього точно не розуміють. І це буде ще одна величезна проблема, як настане час, завершиться війна, і вони всі повернуться, і почнуть задавати питання особисто своїм сусідам, які нікуди не пішли. Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати і не боятися виконати свій обов'язок. Не всі, давайте відверто скажемо, хто мобілізований, іде в штурм. Є ті, хто йдуть у протиповітряну оборону, чи там інші спеціальності, на склади…", — відповів голова ОП.

На першому році повномасштабної війни в Україні буквально зашкалювала єдність. Буданов відповів, де його шукати на п’ятому році:

"У нас самих. Я ж кажу, зараз ми в перемовному процесі до чогось дійдемо. Ще раз кажу: це буде або дуже гарний, або дуже поганий для нас варіант, але немає значення. Навіть коли б був дуже гарний для нас варіант – без єдності ми не зможемо зробити будь-якого рішення. Єдність – я особисто аналізував це – я бачив, по суті, таку серйозну тричі. Першого разу – 1991-го року, коли розпадався Радянський Союз, – от в Україні була єдність. Це був виклик величезний, але вона була. І це дозволило прийняти рішення.

Другий раз – 2014-го. Майдан і події після Майдану: початок війни, Крим, події на Донбасі. Тоді були черги у військкомати, пам'ятаєте? І третього разу – на початку 2022-го року, те саме. Не було проблем із мобілізацією в перший період, тому що кількість бажаючих була набагато більша, ніж армія взагалі могла через себе пропустити".

Буданов в Офісі президента

Кирило Буданов оцінив своє перебування на посаді голови ОП.

"Я вам з гумором відповім: я нещодавно соціологічне дослідження дивився (рейтинг довіри українців, – ред.), буквально кілька днів тому. Офіс Президента завжди в ньому був передостаннім, останньою була Верховна Рада, завжди. Тепер ми четверті вже, з кінця. Тобто щось добре ми зробили (сміється). А Верховна Рада так і лишилась на останньому. Можливо, це (особистий рейтинг Буданова, – ред.) якось впливає. Але не забувайте про проблему нашого суспільства: одні люблять, інші ненавидять. Я до цього абсолютно спокійно ставлюся. Це нормально. Але ж інституція працює спокійно: дивіться, скандалів нема, проблем нема, наради проводяться, рішення приймаються…", — поділився голова ОП.

